SSC investigará agresión a opositores afuera del Congreso de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que investigará las agresiones por parte de los policias a un grupo de alcaldes electos del Partido Acción Nacional.

Luego de los golpes que recibieron este lunes en la mañana el grupo panista que se dirigía a la sede del Congreso capitalino, la dependencia indicó que el área de Asuntos Internos se encargará de la indagatoria y que los policías que participaron en dichos actos ya fueron citados a declarar.

Alcaldes electos de oposición en la #CDMX protestaron ante el Congreso; sin embargo, al querer pasar al recinto se desató una trifulca en la que la Alcaldesa electa de Álvaro Obregón, @lialimon, fue golpeada en la nariz. pic.twitter.com/UH2ITTRCcG — Proceso (@proceso) August 30, 2021

Este lunes alcaldes electos de oposición, de los partidos PAN, PRD y PRI, acudieron a protestar ante el Congreso por un periodo extraordinario que se lleva a cabo debido a que están en desacuerdo con reformas que quieren aprobar y que consideran van en contra de la ciudadanía y funciones de las alcaldías.

Sin embargo, al querer pasar al Congreso se desató una trifulca en la que la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fue golpeada en la nariz, quien aseguró que un policía la golpeó con su escudo.

La alcaldesa electa cuestionó la existencia de este cuerpo policiaco que supuestamente había desaparecido, según lo dicho por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Según Lía Limón su intención era llegar al Congreso capitalino a protestar de manera pacífica cuando fueron agredidos por los granaderos.

Fuimos agredidos, estas no son las formas para una jefa de Gobierno. Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos. pic.twitter.com/EOReXzIXL5 — Lía Limón García (@lialimon) August 30, 2021

“Veníamos a dialogar de manera pacífica, nos acercamos a las vallas incluso en algún momento que empujaron un policía dije: no lo empujen… esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso, se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, esta fue la agresión de un policía, ustedes la vieron, de un policía que me di con el escudo”, refirió en un video en Twitter.

“Estas no son formas de la jefa de Gobierno, del secretario de Gobierno, nosotros exigimos un diálogo respetuoso y exigimos que se nos permita gobernar, vamos a seguirlo exigiendo, aún con las agresiones y los golpes, no nos detienen”, apuntaló.

La panista destacó que los alcaldes de oposición de PAN, PRI y PRD integraron el frente UNACDMX, y que en conjunto gobernarán a casi 4 millones y medio de habitantes.