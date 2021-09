"No se puede hacer de la política un circo": Sheinbaum a futuros alcaldes de oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por vez primera desde que asumió las riendas de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo a un lado la diplomacia política y respondió, tajante, a los y las alcaldesas electas de oposición, quienes exigieron una disculpa pública y la renuncia del secretario de Gobierno, Martí Batres, por el encontronazo de ayer con la fuerza pública, cuando intentaban ingresar por la fuerza a la sede del Congreso local.

“No se puede hacer de la política un circo”, atajó la mandataria capitalina.

Y el jalón de orejas a los futuros alcaldes no quedó ahí: “Me llama la atención por qué no se llamó a la presidenta de la Mesa Directiva” si lo que querían era entrar al Congreso, o por qué no se buscó al secretario de Gobierno, que en ese momento estaba reunido con los coordinadores parlamentarios” de la oposición.

Luego la mandataria capitalina anticipó cuál sería su línea de trabajo con ellos: “El alcalde (Santiago) Taboada, que ayer estuvo ahí (en la gresca), él sabe la manera en la que hemos venido trabajando y va a ser la misma. Él sabe que se le ha apoyado en todo lo que ha requerido y me he reunido con él todas las veces que han hecho falta. Esa es la manera en que nosotros trabajamos, entonces la política no es un circo, gobernar significa un gran esfuerzo dedicado a los ciudadanos”.

Previo a que Sheinbaum fijara su postura en relación con la gresca que los alcaldes de oposición protagonizaron ayer con la policía, soltó: “Están llamados a una mesa de trabajo conmigo, uno a uno, porque la problemática (de cada alcaldía) es distinta, no es lo mismo en Milpa Alta que en Gustavo A. Madero, en Benito Juárez que en Tlalpan, en Álvaro Obregón que en Iztacalco, cada problemática es distinta”.

Incluso recordó que en semanas atrás dio instrucciones a Batres Guadarrama para reunirse con ellos, pero no todos acudieron a la cita. Los únicos que asistieron fueron los alcaldes electos de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; y Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

“El tema central aquí es dedicarse a gobernar; ellos ya van a entrar en un mes, están ya fijadas las fechas, es el día 2, 3 y 6 de septiembre cuando están citados los 16 alcaldes y alcaldesas (para dialogar). A cada uno le vamos a destinar una hora y a partir de ahí van a poder estar trabajando con los secretarios y secretarias del gobierno de la ciudad. Hay que atender a la ciudadanía y dedicarnos a gobernar, eso es lo que debe ser y no esto que ocurrió ayer”, recalcó Sheinbaum a los futuros gobernantes del PAN, PRD y PRI, quienes en conferencia de prensa denunciaron una supuesta falta de disposición de la mandataria capitalina para reunirse con ellos.