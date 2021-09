Alcaldes de oposición de la CDMX y Sheinbaum se jalonean por presupuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) denunciaron que el próximo 1 de octubre, cuando asumirán sus cargos, recibirán poco presupuesto para terminar 2021, y anunciaron que exigirán una ampliación, en particular para prevenir desastres naturales como el del pasado viernes en el cerro del Chiquihuite, Tlalnepantla, Estado de México.

Cuestionada al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que el presupuesto para las alcaldías y toda la Ciudad de México ya está establecido por ley, y de paso pidió a los alcaldes electos coordinarse con los salientes para ejercer el Presupuesto Participativo.

Este lunes, en conferencia, los alcaldes de oposición pidieron a sus homólogos salientes que no les dejen deudas, a fin de tener los recursos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos en lo que resta del año. Y aseguraron que en transiciones anteriores las alcaldías reportaron subejercicios “después de las elecciones”, pero ahora tienen déficit presupuestal.

Asimismo, informaron que solicitarán al Congreso local una partida especial para prevenir desastres naturales y hacer medidas de protección civil, luego de ocurrido el sismo del pasado martes 7 y el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite.



Presupuesto ya está marcado: Sheinbaum

Tras la conferencia de los alcaldes de oposición, Claudia Sheinbaum respondió: “El tema aquí es que el presupuesto está establecido por la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos en la Ciudad de México, por el Código Financiero. Entonces, pues es el presupuesto que existe, se puede pedir más presupuesto, pero si no hay más presupuesto, si no hay más ingresos, pues no puede haber más”.

La mandataria local recordó que esa aclaración la hizo a los alcaldes electos en las reuniones privadas que tuvieron hace dos semanas. Y les dijo: “Estamos en una situación en donde, pues estamos en el mes de octubre y los presupuestos ya están asignados”.



La morenista agregó que, en el caso de los Presupuestos Participativos, “donde se están haciendo las licitaciones ahora, es un llamado a los alcaldes y alcaldesas actuales para que se coordinen conjuntamente con los que van entrar –en el caso en donde hay cambios– para que puedan participar en este proceso, y cuando entren puedan desarrollar el Presupuesto Participativo de la mejor manera”.