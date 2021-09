Escultura de Colón será reubicada en el Parque América de Polanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep) aprobó reubicar la estatua de Cristóbal Colón en el Parque América ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

“Después de considerar y evaluar más de 20 lugares para la reubicación de la estatua de Colón, se propuso el Parque América --por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra-- en la tercera sección de Polanco, en la avenida Horacio, ya que entre otras características se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles, y en términos de obra que el peso no dañara el espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas, además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación”, destacó en un comunicado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, de la que depende el Comaep.

Asimismo, precisó que l Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue el encargado de recabar datos del levantamiento, tanto del basamento como de la figura, y concluyó que se podía colocar en lado este del parque, “con la finalidad de poder apreciar la belleza escultórica de la pieza”.

El Consejo de Monumentos del INAH también aprobó la reubicación del mencionado conjunto escultórico.

Durante el evento de entrega de “Firmas para la descolonización del Paseo de la Reforma”, realizado ayer y transmitido por redes sociales del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum destacó:

“Los otros dos temas es el debate de dónde queda la estatua de Colón que el INAH está definiendo, y lo anunciará muy pronto, y el otro quién va a hacer o cómo se va a hacer la escultura que quede en su lugar, y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos en la Ciudad de México…”.

El 10 de octubre de 2020 se retiró la estatua de Cristóbal Colón --en realidad un conjunto escultórico conformado también por esculturas de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza-- de la glorieta de Paseo de la reforma, para “dar labores de mantenimiento”.

En una conferencia de prensa, el pasado domingo 5, Sheinbaum anunció que la estatua no regresaría a la glorieta y en su lugar se colocaría la escultura de una mujer indígena. La semana pasada afirmó que el destino de la talla de Colón quedaría a cargo del INAH, y ayer señaló que sería el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México el encargado de definir la nueva obra --en lugar de la ‘Tlali’ de Pedro Reyes—que quedará en la glorieta, así como el artista que la realizará.