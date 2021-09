Ordenan detener a 4 policías de la CDMX por el homicidio de José Alberto Serna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tienen orden de aprehensión como presuntos responsables de la desaparición y homicidio de José Alberto Serna Rojas, a quien detuvieron, pero no lo presentaron ante las autoridades correspondientes. Fue hallado golpeado y sin vida en la Tercera Sección de Chapultepec.

La captura del hombre de 30 años ocurrió la noche del pasado sábado 4, cuando la policía recibió una llamada de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, Serna Rojas acudió al domicilio de su expareja y su hija, pese a que tenía una orden de restricción por una denuncia por violencia familiar.

En videos difundidos en redes sociales se observa la llegada de una patrulla del sector Tacubaya a la calle Sóstenes Rocha, colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, de la que descienden varios uniformados y detienen al sujeto, quien presuntamente estaba ebrio y se oponía al arresto.

Sus familiares aseguraron que los uniformados lo golpearon con la cacha de su pistola y lo jalaron de la barba. Les dijeron que lo llevarían al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “El Torito”, pero no lo hallaron ahí, por lo que presentaron una denuncia penal por su desaparición.

Además, empezaron a buscarlo en distintas partes, hasta que el martes 7 hallaron su cadáver en el fondo de un barranco de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, con diversos golpes en la cara y la cabeza.

De acuerdo con un reporte de Noticieros Televisa, los familiares del hoy occiso dijeron que los policías declararon haberlo liberado “calles adelante” de donde fue capturado. No obstante, el registro del GPS de las patrullas muestra que éstas acudieron a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec después de la aprehensión.

El padre de José Alberto pidió: “Que se le haga justicia a mi hijo... No es justo lo que le hicieron a mi hijo. Tenía muchos golpes. Sí era un poquito, no malo, pero no se dejaba”.

Por los hechos, familiares de la víctima interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Cuestionado sobre el tema, el pasado lunes 13, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, declaró: “Conozco el caso perfectamente. Los policías, unos que ya están separados de su cargo y que están en investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia y obviamente Asuntos Internos, pero al momento no tenemos detenidos de ese caso y en cuanto los haya lo vamos a informar”.

Este miércoles, familiares y conocidos de Serna Rojas se manifestaron en la avenida Constituyentes al Oriente, esquina con Montesinos, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para exigir justicia.

Hasta ahí llegó el subsecretario de Operación Policial, Israel Benítez López, para dialogar con ellos e “informarles que ya se cuenta con las órdenes de aprehensión en contra de los policías involucrados en los hechos, derivado de la investigación realizada en Asuntos Internos” de la dependencia.

El pasado lunes 13, la Comisión de Derechos Humanos local presentó la Recomendación 03/2021 dirigida a la SSC y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por 22 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias cometidos entre los años 2011 y 2020.