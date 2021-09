"No es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales": Sheinbaum en su tercer informe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al rendir su tercer informe de gobierno ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, donde destacó que “la transformación avanza”.

Luego de 50 minutos de resaltar los principales logros de los últimos 12 meses de su administración, aseguró: “Hoy más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto. Fortaleciendo la coordinación institucional, pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno. Por ello reitero que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales”.

De traje blanco y pañoleta de colores, con semblante sonriente, pues no recibió gritos ni mantas de rechazo por parte de la oposición -según el acuerdo de civilidad que Morena impulsó para que el tercer informe fuera presencial, en medio de la pandemia-, Sheinbaum Pardo agregó:

“Aun en medio de la pandemia y otras calamidades, puedo decir que estamos cumpliendo con los compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno. Estoy contenta por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir adelante”.

Aseguró que, “en los próximos años dedicaremos nuestro esfuerzo a consolidar los programas impulsados, a fortalecer la modernización del Metro y la puesta en marcha de línea 12, los programas de abastecimiento de agua, la sustitución de transporte concesionado y la tarjeta de movilidad integrada, el fortalecimiento del mantenimiento de la infraestructura y la seguridad”.

Luego, la morenista considerada como favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en el cargo en el 2024, afirmó: “No vamos a olvidar jamás que formamos parte del movimiento de transformación que alcanzó el triunfo electoral el 1 de junio de 2018. Un movimiento con ideales claros y que tiene como mandato popular eliminar la corrupción y los privilegios de los gobernantes, ampliar la democracia y el bienestar para consolidar un México de progreso con justicia”.

Y, flanqueada a su izquierda por la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, en representación del Ejecutivo, siguió:

“Por eso, con autonomía, dedicándonos a la Ciudad y a sus habitantes, siempre reivindicaremos nuestro origen y nuestra confianza en la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con nuestras características y formación, nunca olvidamos que llegamos como parte de un movimiento social que luchó contra la corrupción, el fraude electoral, por la democracia y por un México con justicia”.

Sheinbaum recordó que “desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018, nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México”.

En su mensaje político al final del informe, aseguró que en el país “son millones con esperanza en el porvenir y no podemos fallar. Son dos proyectos de Nación, el de la exclusión y el conservadurismo y el de la inclusión, la honestidad, la justicia y las libertades. Nosotros estamos del lado de la transformación y por ello hasta el último día nos guían los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

La mandataria local concluyó al asegurar que a su gobierno lo inspira el humanismo, la justicia social y el bienestar. “Sobre ello construimos una ciudad más justa, innovadora, basada en el conocimiento científico, la igualdad, la sustentabilidad y con esa convicción termino afirmando, en la ciudad, la transformación avanza”.