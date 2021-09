Hallan muerto a Milo Ibáñez, youtuber de la comunidad LGTBQ+

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El youtuber Hermilio “Milo” Ibáñez, de 44 años y miembro de la comunidad LGTBQ+ fue encontrado muerto en su departamento ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, de acuerdo con versiones difundidas en redes sociales.

Algunos medios de comunicación reportaron que fue asesinado por asfixia, información que fue refutada por usuarios de redes, quienes aseguran que se trató de un infarto.

En su canal de Youtube, Milo Ibáñez, como se presentaba, tenía alrededor de 3 mil suscriptores y casi 10 mil reproducciones en sus videos relacionados con los derechos de la comunidad LGTBQ+.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la Fiscalía de Grupos de Atención Prioritaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga la muerte del youtuber quien, según su versión, falleció por asfixia y se le encontró atado con un cable.

Sin embargo, un usuario le respondió en Twitter: “¡Dejen de mentir!” y posteó una publicación de Instagram que dice: “Esta es la última publicación que hago al respecto de nuestro amigo Milo. Creo que ya hice demasiadas. Más de las que corresponden.

“Una persona muy cercana me acaba de confirmar que no. El hilo de Twitter es falso. Milo falleció de un infarto. No se suicidó. No murió de SIDA. No falleció por ninguna de las teorías conspirativas que se están armando. Estas cosas que no deberíamos aclarar, pero ya hay gente que se creyó con el derecho de manchar así su memoria. Las personas que si lo queremos nos vemos en la penosa obligación de hacerlo”.

Finalmente comentó que “Milo amaba la vida”, estaba empezando a ser feliz con alguien. “Le gustaba mucho hacer reír a la gente y siempre tenía una palabra para aconsejar”. Pidió recordarlo así y no con una foto “desafortunada que ni siquiera es de él”. Dijo que quiere creer que se quedó dormido y no sufrió. “Me aferro a eso”, sentenció.

Previamente, @c4jimenez informó que Milo fue encontrado por una amiga, “asesinado sobre su cama. Estaba semidesnudo, amarrado, junto a una cruz” en la Alcaldía Iztapalapa y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ya indagaban el crimen.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, se desconoce el motivo del crimen; las autoridades tendrían dos líneas de investigación, “crimen de odio o crimen pasional”.

El youtuber fue visto por última vez la noche del 15 de septiembre pasado, celebrando con una amiga el Grito de la Independencia.

Ille, una usuaria de Twitter confió en que lo dicho sobre el crimen sea un error, “ya que sus amistades más cercanas declararon lo contrario”.

QEPD mi querido Milo Ibañez. Espero que esta fuente esté equivocada, ya que sus amistades más cercanas declararon lo contrario. Milo, siempre estarás en mis pensamientosy en mi corazón, tu camino está lleno de luz y buena vibra.

Entre los comentarios, hay usuarios que señalaron que murió por causas naturales.

Que murió de causas naturales, si esto fuera verdad ya hubiera salido una noticia así en mas lados.

Ale le escribió a Jiménez: “De dónde sacas eso, soy amiga de Milo. ¿Quién es tu fuente? Nosotros tenemos otros datos. Estas mintiendo. Sí, falleció, de un infarto, le hicieron la necropsia de ley”, explicó.

Otros usuarios, en cambio, culparon a un cura, a un gay de clóset, un fanático religioso o que se ocultaba que tenía sida con el paro cardiaco, aunque a casi todos los confrontaron preguntándoles sí les constaba que eso había pasado y si tenían la necropsia para confirmarlo.