Denuncian que una adulta mayor fue desalojada de su vivienda pese a estar contagiada de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Pues vinieron cerca de siete mujeres y un actuario. Se me metieron con violencia, eran cerca de las seis de la mañana. Estoy enferma de covid, les dije que tenía covid, que no me podía salir y así me sacaron”.

El viernes, María Bernarda Aguirre, de 85 años de edad, fue desalojada de su vivienda en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, pese que está contagiada de covid-19. Desde entonces vive en la calle sin que su hija le pueda ayudar.

El canal de televisión Milenio habló con doña María, quien contó que tiene más de 60 años de vivir ahí y actualmente paga una renta de 2 mil pesos, pero que las cosas cambiaron cuando falleció el dueño y se quedaron a cargo los hijos.

“Llegó un momento en que nos estuvieron cobrando la renta pero ya no nos dieron recibo de renta. Nos hacían depositarle al número de cuenta de la esposa de uno de los hijos del dueño. Supuestamente el actuario me enseñó un papel en donde venía el oficio que nos tenía que sacar, pero mi error fue que no lo leí”, dijo.

“Llegaron sin ninguna orden de desalojo, no les importó que mi mamá tenga covid, no les importó que sea una señora mayor”, dijo Sandra, su hija, de acuerdo con la nota publicada por el sitio Pie de Página.

Tras el desalojo, la señora María duerme a la intemperie. Ninguna autoridad se ha acercado a ella para ofrecerle ayuda a pesar de que tiene covid.

“Aquí me he dormido, la primera noche del desalojo nos prestaron una casita de campaña chiquita, nada más que ya se la llevaron. Bendito a Dios, me han ayudado, hasta con medicina para amenizar la enfermedad”, expresó.

Su hija también tiene covid y no sabe cómo ayudar a su madre, que se niega a dejar sus pertenencias: muebles, electrodomésticos, ropa y mascotas que están arrumbadas a mitad de banqueta.

Pide que le den oportunidad de regresar a su casa porque presiente que no sobrevivirá el covid.

“Que me regresen a mi casa, ahí en lo que me muero, así con esta enfermedad no creo que dure mucho, que me regresen a mi hogar. Es ahí donde me siento segura y satisfecha”, exclamó doña María.