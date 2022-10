Gobierno de CDMX no pagará el tercer reporte sobre la L12 y termina su contrato con DNV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum firmó un convenio de terminación del contrato con la empresa DNV, en el que se acordó que el reporte Fase III , con un costo de 10 millones 898 mil pesos, “no será pagado”; con dicho convenio, la mandataria local descartó conflictos legales entre ambas partes.

La Fase III del informe de DNV indicaba, en términos generales, que en el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro –que provocó 26 personas fallecidas y más de 100 lesionadas- también influyeron causas de mantenimiento. Sin embargo, el gobierno capitalino se inconformó, no lo aceptó y hasta demandó a la empresa.

Cuestionada sobre ese convenio, Sheinbaum Pardo explicó que “lo que establece claramente es que no se paga el tercer reporte. Y hay un grupo de ingenieros seleccionados que también están revisando los peritajes que se han venido haciendo, y, por otro lado, el propio peritaje de la Fiscalía General de Justicia”.

Agregó que tras la denuncia que interpuso su gobierno contra la empresa que él mismo contrató a pocos días de la tragedia del 3 de mayo de 2021, “finalmente se acercaron y el acuerdo fue ese, que no se pagara el tercer reporte… Digamos que reconocieron que no se debía pagar el tercer reporte”.

–¿Entonces se descarta completamente una acción jurídica contra la empresa y de parte de la empresa hacia el gobierno capitalino?

–Así es, así es, inclusive el convenio está público para que ustedes lo puedan ver.

El convenio

El convenio fue firmado el pasado 22 de agosto. En él, gobierno y empresa acordaron el finiquito de las obligaciones y no emprender ninguna acción legal.

“LAS PARTES acuerdan que derivado del presente Convenio, que no hay adeudo o prestación pendiente de cumplir por parte de 'LA SGIRPC' a ‘EL PRESTADOR DEL SERVICIO’, ni por parte de ‘EL PRESTADOR DEL SERVICIO’ a ‘LA SGIRPC', con respecto a los derechos y obligaciones establecidos en ‘EL CONTRATO’, y que no se adeuda ninguna cantidad a la fecha por lo que se otorgan mutuamente el finiquito más amplio y eficaz que en derecho procede, no reservándose acción o derecho que ejercer con posterioridad en su contra, sea por la vía civil, penal, administrativa, laboral o de cualquier índole, incluyendo sus empleados, funcionarios, socios, accionistas y servidores públicos, respectivamente; en consecuencia, ‘LA SGIRPC’ no pagará cantidad alguna, ni exigirá cualquier otra obligación en cumplimiento a ‘EL PRESTADOR DEL SERVICIO’, ni éste exigirá pago alguno distinto a los ya entregados con motivo de los servicios para los que fue contratado referidos en los antecedentes del presente instrumento”, dice el documento.

De esta manera, la empresa DNV se declaró conforme con los pagos realizados por los dos informes. El dictamen preliminar Fase I costó 9 millones 476 mil; mientras que el dictamen Fase II, costó 5 millones 857 mil pesos , lo que representa un total de 15 millones 334 mil pesos.

El contrato original celebrado entre ambas partes en 2021 establecía un pago por 26 millones 232 mil 240 pesos por las tres fases de informes, con lo que el gobierno capitalino ya no pagará 10 millones 898 mil pesos.

La SGIRPC explicó que envió cuatro oficios a DNV para expresar sus observaciones con referencia al tercer informe y, aunque estos fueron respondidos, continuó el desacuerdo.

“El presente Convenio tiene por objeto la manifestación de voluntad de ‘LAS PARTES’ de terminar el Contrato de prestación de servicios número SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2021, de fecha 12 de mayo de 2021, respecto del entregable Reporte único de Resultados del Análisis Causa – Raíz, Fase III, conforme al contenido del Anexo 1 de ‘EL CONTRATO’, el cual forma parte integrante del mismo y que contiene los términos, características y condiciones del servicio”, sigue el convenio.

Según las cláusulas el gobierno capitalino mantendrá la información pública de los tres informes de DNV en el sitio de transparencia de la Línea 12.

La SGIRPC informó que el contrato se puede consultar en la siguiente liga.