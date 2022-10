Sheinbaum insiste en colocar la estatua “La Joven de Amajac” en lugar de la de Cristóbal Colón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de iniciar las mesas de trabajo entre el gobierno de la Ciudad de México y representantes de colectivos que mantienen una guardia en la “Glorieta de las Mujeres que Luchan” en el Paseo de la Reforma para que no les quiten ese espacio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que la estatua de “La Joven de Amajac” será colocada ahí, en lugar de la de Cristóbal Colón.

Sin embargo, enfatizó en que se mantiene el diálogo entre ambas partes:

Hay mucho diálogo, hay este grupo de colectivos, colectivas que han planteado que se quede en la glorieta este monumento que ellas han puesto. Por supuesto, que reconocemos a las mujeres que luchan”.

No obstante, enfatizó en que este 12 de octubre se debe hacer “una buena reflexión, porque las mujeres que históricamente no han tenido voz son las mujeres indígenas”, por lo que cobra importancia lo que representa la estatua de la Joven de Amajac.

El símbolo de que Cristóbal Colón ya no quede en el centro de Reforma, sino que quede una mujer indígena tiene este significado profundo, que no solamente es el reconocimiento de las mujeres que históricamente no han tenido voz y de las mujeres que luchan también; sino también es un posicionamiento frente al clasismo, frente al racismo, frente a la discriminación”, agregó.