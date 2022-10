Colectivo Femxfem acusa a ginecólogo de violar a una paciente durante una revisión médica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En redes sociales denunciaron al Dr. Alfonso “N”, ginecólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, por presunta violación a una de sus pacientes y por aprovecharse de su posición para tocarla indebidamente.

Fue el colectivo Femxfem quien comenzó con la denuncia señalando que les hicieron llegar la publicación de manera anónima para dar la mayor difusión posible y preguntó al Hospital Ángeles por qué hasta ahora hacen una investigación.

Desde esa cuenta otra usuaria denunció: “Fue mi doctor, y cuando hacía exploración también me sentía incómoda, no me pasó de esa manera, pero no me sentía cómoda y dejé de acudir. También te creo”.

Una de las víctimas contó a La Verdad Noticias: “Acudí a una consulta con el doctor. Cuando llegué, me puse la bata y me dirigí a la mesa de exploración y él comenzó a hacerme una exploración de senos innecesaria, ya que iba por una infección de vías urinarias.

“Subió mis piernas a los estribos y parado, no sentado, como normalmente se hace, comenzó la exploración. Sacó sus dedos de mi vagina y los llevó a su nariz, oliéndolos y asegurando que mi infección estaba mejor.

“Después me dijo que iba a tocar mi vejiga, pero me di cuenta de que su cuerpo estaba muy cerca de mí, que llevaba mucho tiempo parado, y que además sentía mucho grosor en mi vagina. Todas me parecieron señales de alarma, por lo que me levanté y logré ver su pene saliendo de mí”, contó.

Dijo que ella había depositado su confianza en él, pues desde hace mucho tiempo recibía atención médica por parte de Alfonso “N”, pero que nunca pensó estar en esta situación.

Esto sucedió en el Hospital Ángeles Pedregal. El @hospitalangeles lo suspendió temporalmente. Nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Tengan mucho cuidado uD83DuDEA8 pic.twitter.com/VdZ8FZlzSU — Joanna Pirod (@JoannaPirod) October 19, 2022

En redes sociales, algunas personas pusieron en duda la denuncia, otras aseguraron que el doctor fue suspendido y otras señalaron que por eso nunca van con ginecólogos, lo que causó una reacción en cadena sobre la revictimización de la víctima, cuando no se trata de si es un hombre o una mujer, sino que simplemente ningún doctor tiene derecho a usar su posición para violentar a una mujer.