Alumna del CCH Sur denuncia que fue violada dentro del plantel; estudiantes se movilizan

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur realizaron una manifestación tras el reporte de la violación de una alumna en los baños del plantel, el lunes pasado.

La alumna había denunciado que fue víctima de violación sexual en uno de los baños del plantel, el 17 de octubre pasado, pero que al quejarse le dijeron que “no había pruebas y que no iban a hacer nada”.

Por eso, el martes 18 de octubre, la organización Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur informó que su compañera denunció que cuando entró al sanitario una persona “la abrazó por atrás, le tapó la boca y cometió la violación”.

La alumna fue a denunciar los hechos a la oficina de Asuntos Estudiantiles, pero ahí “le dijeron que no había pruebas y que no iban a hacer nada”.

La organización aseguró que la joven fue instruida por la abogada del departamento jurídico, Lorena Fabiola Bautista Salazar, para que guardara silencio y no se contactara con “ninguna feminista del plantel”.

Qué pasa @CCHUNAM @UNAM_MX que siguen las agresiones a alumnas y esta semana una violacion en el interior del plantel donde la directora de @cchsur_oficial y su personal de jurídico, piden que guarde silencio a una victima @franciscozea @YuririaSierra @telediario @Milenio pic.twitter.com/7Gi9X1rbal — @Paola Avendaño TR (@pao_avendano) October 19, 2022

En una carta, señaló que la estudiante, su madre y la abogada del plantel acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a interponer una denuncia y que el jueves 20 de octubre se acudiría a los baños a tomar fotografías, lo cual no sucedió, al parecer porque se encuentran cerca del “espacio separatista” que ocupan las feministas.

La madre de la joven abusada narró que después de ir a denunciar, el Ministerio Público quería ir al CCH Sur a recabar evidencia, pero la dirección de la escuela había mandado a lavar el baño donde fue abusada su hija, “borrando todas las huellas digitales del violador”, explicó en un video grabado.

“La escuela está, en ese momento, interviniendo a mal, porque la licenciada Lorena Bautista no tenía por qué haberle dicho al MP que no viniera a hacer la diligencia porque estaban las chicas feministas, que es un edificio antes de donde sucedieron los hechos. Entonces, van a venir el domingo cuando ellas no estén, pero ellos ya mandaron lavar los baños y los cerraron”, indicó.

Consideró que la directora Susana Lira de Garay no está haciendo su trabajo, pues les dijo que no se acercaran con las feministas y le pidió al rector de la UNAM, Enrique Graue, que tome cartas en el asunto sobre lo que está pasando en el CCH Sur y con la actitud de la directora porque el daño hecho a su hija es irreparable. “Nunca volverá a ser la misma”, acusó.

Comentó que la única solución que le dieron es que tome clases en línea, que termine el semestre con trabajos, y ya, por lo que exigió que remuevan a la directora y “pongan a alguien que realmente quiera hacer su chamba”, añadió.

El miércoles, en un comunicado, el CCH Sur informó que ante el “evento desafortunado” que “afectó la integridad de una alumna”, la abogada y parte del cuerpo directivo del plantel dieron la atención desde el momento que supieron de la situación.

“Se le ha brindado asesoría y acompañamiento ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Sexuales de Álvaro Obregón para hacer la denuncia correspondiente. Además, se le canalizó a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género para que se le brinde atención psicológica”, indicó.

Señaló que, además, se le canalizó a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género para que se le brinde atención psicológica.

“La Dirección del plantel rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y refrenda su apoyo con la persona afectada”, añadió.

Para conocimiento de la comunidad del #CCHSur pic.twitter.com/7xCPIkOpsY — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) October 19, 2022

Mientras tanto, alumnas y alumnos del CCH Sur hicieron una marcha el jueves, bajo la consigna: “CCH no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Los estudiantes y docentes realizaron manifestaciones pacíficas “con el propósito de hacer un llamado al diálogo, la concordia, a fortalecer nuestro sentido de comunidad, el respeto a la diversidad de expresiones y dar continuidad a la vida académica”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que por la protesta se cerraron diversas calles aledañas al plantel y medios reportaron que personas con los rostros cubiertos realizaron pintas en las instalaciones del CCH Sur.