Sheinbaum no asistirá al GP de México porque es “bastante fifí”, pero regalará boletos a niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como un evento “bastante fifí”, calificó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Por ello, dijo que no asistirá y que los boletos que le dieron los organizadores al Gobierno de la Ciudad de México serán donados a niños de primarias y secundarias públicas de la capital.

Además, le envió un mensaje al corredor mexicano Sergio Pérez: “¡Ojalá, ojalá! Toda nuestra buena vibra, ahí para que gane Checo”, dijo.

Cuestionada en conferencia sobre uno de los eventos que más derrama económica genera a la CDMX en estas fechas, la mandataria local aseguró:

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, ahora que nos van a… ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a niños de PILARES, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras, a trabajadores de la Salud. Este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias”.

Con el discurso de rechazo a los privilegios, agregó: “No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. Entonces, no me gusta ir a ese evento, aunque nos regalen el boleto, más bien, que lo usen quienes no tienen acceso”.

Sin que la prensa le recordara que ella asistió al evento deportivo el 25 de octubre de 2019, se paseó por los pits y se tomó selfies con el corredor internacional, añadió: “Fui el primer año a conocer cómo es toda la escudería, todo lo que hay detrás. Hay mucha gente trabajando alrededor del piloto, hay mucha tecnología involucrada, muchísima tecnología. Entonces, vale la pena que se conozca lo que –creo que hay un programa en Netflix y no sé qué–, pero vale la pena verlo, no sé si den permiso o no, pero creo que no dan permiso… Es muy impresionante todo lo que hay detrás de tecnología del evento”.

Al final, la aspirante presidencial comentó: “Es un evento que cuesta… no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? Es bastante “fifi” el evento”.