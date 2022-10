En el Congreso de la CDMX, García Harfuch es comparado con Batman.. y se desatan aplausos y burlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, fue al Congreso de la Ciudad de México a rendir cuentas sobre el cuarto año de gobierno en la materia y salió halagado, comparado con Batman y con augurios de ser el próximo jefe de gobierno capitalino.

Como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, el jefe de la policía capitalina destacó las acciones más relevantes en el combate a la delincuencia desde hace tres años, cuando asumió el cargo en la SSC. Varias veces fue interrumpido por los aplausos de los diputados locales, tanto del partido en el gobierno, como de los de la oposición.

Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hubo uno que desató aplausos, risas y hasta burlas: el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jesús Sesma lo comparó con Batman, el súper héroe creado por DC Comics.

“Si hoy vivieran los creadores de las series de superhéroes como son Batman, Spiderman, Superman, X-Men, no tengo la duda que ellos también basarían la creación de un nuevo súper héroe que podrían nombrarlo ‘Harfuch, el guardián de la ciudad’”, dijo.

El comentario desató una sonrisa del propio García Harfuch, sentado en una curul de tercera fila del recinto de Donceles y Allende, pero también le provocó rubor, pues todas las miradas y flashes se enfocaron en él.

Aún en medio de los aplausos, el diputado Sesma siguió con el halago: “Si también tomáramos el ejemplo de que Batman, ese superhéroe que regresó la tranquilidad a los habitantes de la Ciudad Gótica, por lo que después esas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad, hay que recordar que esa decisión solo era de Bruce Wayne, y le dejó esa reflexión porque así lo queremos en el Partido Verde”.

El comentario estaba relacionado con el hecho de que el titular de la SSC encabeza todas las encuestas como el favorito para suceder a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el 2024.

De nueva cuenta, la ovación se escuchó en el salón del pleno, pero ahora con más fuerza. Y al final, cuando Sesma terminó su posicionamiento y se acercó a García Harfuch para darle la mano y tomarse una foto, a lo lejos se escuchó el coro de algunos que gritaban “¡Beso, beso!”.

La siguiente al micrófono fue Circe Camacho, del PT, quien no podía contener la risa después de lo ocurrido y dijo que lamentaba que su discurso no sería tan animado como el anterior.

Lourdes González, del PRI, se sumó al comentario de Sesma, aunque con más seriedad: “usted no necesita capa, como muchos de los que están aquí, hay héroes que no necesitan capa, no necesita hacer tanto alarde de eso cuando se ve que su trabajo se siente y la gente lo percibe”.

Hoy comparecí en el H. @Congreso_CdMex; en la @SSC_CDMX agradecemos a las y los diputados el apoyo que le han dado a la Policía, por ejemplo, la confianza de aprobar la ley que nos da la facultad de investigación y así trabajar en un modelo de seguridad que sea más pro activo. pic.twitter.com/7YwtyErviG — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 27, 2022

Reconocen avances

Los diputados de oposición reconocieron los avances en el combate a la delincuencia que ha encabezado García Harfuch, pero le recordaron que aún hay pendientes.

Del PRD, Jorge Gaviño cuestionó la meta del secretario cuando termine la administración: “Señor secretario tiene usted muy buena prensa, le aplauden en las asambleas, le aplauden en las asambleas del partido oficial, le piden selfies en la calle, diputados lo comparan con héroes, no le escatimamos ese reconocimiento”.

Sin embargo, le preguntó con qué resultados entregará la policía capitalina.

Del PAN, Héctor Barrera, le dijo: “Un servidor no lo viene a chulear, venimos a señalar y a trabajar con datos duros, con datos precisos, sí a reconocer sin lugar a dudas el esfuerzo, el trabajo de todos los elementos de la corporación, los resultados y los datos estadísticos hablan por sí solos”.

No obstante, ambos destacaron que los buenos resultados en la CDMX no se pueden comparar con los que se tienen a nivel nacional.

De Morena, Nazario Norberto agregó: “Los resultados son evidentes, es claro que no han estado de brazos cruzados, sin embargo señor secretario siempre es bueno llevarse consigo las críticas constructivas, con mucho respeto le digo aún falta mucho por resarcir nuestra capital, la encontramos demasiado violenta y lo hemos ido superando”.

Los resultados

Entre los principales resultados de su gestión, el titular de la SSC, Omar García Harfuch destacó el decomiso de más de 4 mil 700 kilogramos de cocaína que, en el mercado habrían representado una ganancia para la delincuencia estimada en más de mil millones de pesos en el mercado local.

También comentó que se ha trabajado en el Sistema Penitenciario para combatir la extorsión desde dentro. Informó que para inhibir la posesión de armas, drogas, alcohol o cualquier objeto prohibido al interior de los Centros Penitenciarios, se han hecho más de 9 mil 940 revisiones y se han asegurado más de 2 mil 400 celulares y más de mil chips de diversas telefonías, con lo que se ha logrado evitar la comisión de extorsiones desde adentro”.

El funcionario reiteró su respaldo a la coordinación con las fuerzas federales, con quienes hicieron 51 operativos que derivaron en la detención de 91 presuntos integrantes de 10 grupos delictivos con operaciones en la CDMX.

En cuanto al reforzamiento de la policía, dijo que se han reclutado 3 mil 900 elementos, además del incremento salarial de 45%. También enfatizó en la disminución de 48.8% en la incidencia de delitos de alto impacto de enero a septiembre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año 2019, así como la reducción de 60% en homicidio doloso, con 1.9 en promedio diario, el más bajo desde 1997.

García Harfuch reconoció que aún falta mucho por hacer en la materia, pero sostuvo que la estrategia implementada es la correcta.