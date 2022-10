Escopolamina, la droga que habría sido usada en una joven en el bar Hookah Santa Fe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La joven que fue localizada dormida en un baño del bar Hookah Santa Fe el pasado 21 de octubre habría sido drogada con escopolamina, una sustancia que no es rastreable y que puede provocar un sueño profundo.

La escopolamina es una sustancia psicoactiva, hipnótica, también conocida como burundanga, sabanero o cacao floripondio. Se le considera una “droga de violación”. No crea dependencia fisiológica, pero si pueden causar sobredosis.

Con la combinación de bebidas alcohólicas y escopolamina se disminuye la atención y, en algunos casos, puede causar convulsiones; en el peor de los casos provoca paro respiratorio, coma y muerte.

Es un alcaloide tropánico que se consiguió aislar de los vegetales. Se mezcla con somníferos, benzodiacepinas y fenotiazinas, y el efecto es que inhibe el sistema nervioso central, por lo que las víctimas pierden todo poder de decisión y les provoca un profundo sueño durante el cual la persona puede ser manipulada, indicó bbmundo.com.

Entre los síntomas se puede presentar sequedad bucal, midriasis o dilatación de las pupilas, taquicardia, visión borrosa y retención urinaria, así como pérdida de memoria, inhibición de la voluntad. También tiene elementos alucinógenos.

Indicó que se puede administrar diluyendo un polvo en bebidas porque no tiene olor ni sabor, por lo que no hay manera de identificarla. Hace efecto en una hora aproximadamente. Es una droga altamente peligrosa y la persona drogada no se da cuenta que la consumió hasta que se siente mal.

La escopolamina tiene varias presentaciones. Puede administrarse vía intramuscular, gotas, pastillas o por vía transdérmica, es decir, por absorción de la piel, por vía respiratoria, oral, intramuscular y parental, o sea, mediante una inyección.

De acuerdo con la misma fuente, los doctores y los centros de salud no están preparados para detectar los ingredientes. Se diluye muy rápido del cuerpo y por eso no se detecta en los análisis toxicológicos.

Su uso ha aumentado, pero no hay suficiente conocimiento de ella ni denuncias. Pero cualquiera que esté bajo sus efectos puede sufrir algún delito como robo o abuso sexual.

Se puede usar con alguna sustancia vaporizada que provoca un malestar general, por lo que se puede ofrecer la bebida alterada o cuando se dejan las bebidas en la mesa de algún lugar. Especialistas aseguran que puede usarse en dulces o galletas.

La escopolamina es una sustancia que se obtiene de las plantas de la familia de las solanáceas, específicamente de la Datura Stramonium L. Hyoscyamus Niger L. y Datura arbórea, conocidas como floripondios.