Por el delito de abuso sexual, Coco Levy es vinculado a proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El actor y productor Jorge “Coco” Levy fue vinculado a proceso tras la denuncia de abuso sexual interpuesta por la actriz Danna Ponce.

De acuerdo con información de Tony Álvarez, reportero de Multimedios, un juez de control determinó que el hijo de Talina Fernández lleve su proceso en libertad porque no se encontraron suficientes elementos agravantes en su contra, por lo que deberá acudir a firmar periódicamente.

Además, se dio un plazo de tres meses para presentar más pruebas en una nueva audiencia.

Danna Ponce, quien denunció a “Coco” Levy por abuso sexual, salió muy afectada tras conocer el veredicto del juez. La actriz no habló con los medios de comunicación y optó por regresar al interior de los juzgados.

El 28 de junio pasado, a través de un video de 10:52 minutos, Ponce denunció a Levy de haber abusado sexualmente de ella en sus oficinas de Videocine, ubicadas en Coyoacán. A su denuncia se sumaron otras que publicó en sus historias de Instagram.

“El señor, en la segunda ocasión, estaba yo sentada enfrente. Me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el zíper, primero el cinturón, luego el zíper y se quedó sentado así (con las piernas entreabiertas). Lo primero que pasó por mi mente es ¿qué? ¿Ahora se la tengo que chupar? ¿o qué sigue? Perdón, pero la imagen que tenía en la cabeza era la de mi boca en su pene.

“Me paralicé, sí, me paralicé. No pude decir nada, sí, no pude decir nada. El señor se paró, caminó detrás de mí, sus sillas tienen recarga brazos, y lo que hizo después fue agarrarme por detrás y tocarme los senos y me dio un beso en la comisura (de los labios)”.

Señaló que sus compañeros actores le preguntaron por qué no hizo nada, por qué se quedó pasmada. “Hermano, porque yo tenía más que perder, yo tenía más que perder. Por mi cabeza pasaba: ‘ya no voy a poder ser actriz, en ningún lado me van a contratar si yo le pego una cachetada a mi abusador’”, respondió.

“Los hechos ocurrieron hace cuatro meses. Lo he trabajado psicológicamente, le pedí apoyo a otras personas preguntando qué harían en mi lugar. Hay cosas que perder cuando se alza la voz”, dijo Danna Ponce a Multimedios.

En entrevista para el programa “Chismorreo”, mencionó que no quiere llegar a ningún acuerdo con el productor, sino hasta las últimas consecuencias.

“Estamos buscando que se pague con cárcel si es necesario o como lo vaya dictando. Yo quiero que sea encarcelado, que el castigo se pague como la ley lo dicte, no estoy esperando ninguna cuestión económica en este caso; esta lucha es para las mujeres, es de una mujer para las mujeres del medio, y seguir luchando, que vayan cayendo de uno en uno si es necesario”, señaló.