Sandra Cuevas queda absuelta por robo agravado, abuso de autoridad y discriminación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de ocho meses de estar sujeta a un proceso penal, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue absuelta por un juez de los delitos de robo agravado, abuso de autoridad y discriminación, de los cuales la acusaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mañana de este jueves, al salir de la audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte, la aliancista informó que el juez Enrique García Garrido, de la Sala 011, de la Unidad de Gestión Judicial 8, dictó fallo absolutorio a su favor.

“Ya, gracias a Dios, esto terminó, tenemos una resolución absolutoria, es decir, ya no tenemos ningún tema ni tengo ningún antecedente penal. Eso es muy importante aclararlo”, dijo a la prensa.

La alcaldesa reconoció y agradeció al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo a su favor.

“Este país desafortunadamente cayó en manos que no debía caer, pero las instituciones siguen vivas, las instituciones siguen haciendo lo que deben hacer y hoy reconozco al Tribunal de la Ciudad de México porque hizo lo que debió hacer, así como en su momento la Suprema Corte”.

Luego, aseguró que está “lista para seguir trabajando, construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México, que es la Alcaldía Cuauhtémoc”.

Agregó que “hay mucho, mucho por hacer por este país y desde mi trinchera, desde la alcaldía Cuauhtémoc vamos a seguir dando el ejemplo de cómo se gobierna, cómo se hacen las cosas y lo más importante, que no hay que doblegarnos ante nada ni ante nadie”.

La prensa le preguntó qué experiencia personal le quedaba después de pasar este proceso penal, a lo que respondió:

“No me queda ningún ejemplo de nada, simplemente salir con la cara en alto siempre, no doblegarse, no espantarnos de nada, siempre tener la cabeza fría, siempre tener el espíritu muy fuerte para que podamos dar la batalla y salir como el día de hoy, triunfantes y ganar una y otra vez, pero eso solamente se logra cuando una tiene el alma tranquila, el espíritu tranquilo y no le debe nada a nadie”.

¡Juez me entrega sentencia absolutoria y sin antecedentes penales! Es esperanzador para México que nuestras instituciones se mantengan vivas; seguiremos trabajando para construir la mejor alcaldía de la #CDMX: ¡#Cuauhtémoc! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/VUQsoESGFG — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 6, 2022

El origen del caso

El pasado 11 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación contra Sandra Cuevas por los presuntos delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte contra dos policías auxiliares.

El hecho ocurrió en una reunión convocada por ella para tratar el problema del comercio en la vía pública en calles del Centro Histórico, ahí fue cuando los uniformados habrían sido despojados de sus radios y privados de la libertad por instrucciones de la alcaldesa, según dijo el vocero de la institución, Ulises Ruiz.

Sin embargo, el Ministerio Público modificó los delitos a robo agravado, abuso de autoridad y discriminación. Aunque la alcaldesa acusó que el asunto se trataba de persecución política de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el 17 de marzo fue vinculada a proceso y la autoridad mantuvo la medida cautelar de suspenderla del cargo durante los siguientes dos meses.

Al llegar a un acuerdo reparatorio, la autoridad le dijo que debía pagar los dos equipos de radiocomunicación de los policías, ofrecer una disculpa pública a los agraviados, además tomar durante seis meses terapia psicológica para manejo de la ira y las emociones y pagar 30 mil pesos a cada víctima.

El 23 de marzo, Cuevas Nieves impugnó la determinación ante el TSJ local y al día siguiente, el 24, ofreció una disculpa a los policías aunque sin mencionar sus nombres, solo ante medios de comunicación y enfatizando que no reconocía los hechos. Por eso, ellos no aceptaron la disculpa.

El 31 de marzo, ya con todo un protocolo marcado por la ley, frente a los uniformados y ante el juez, volvió a ofrecer disculpas a éstos. Solo así pudo retomar el cargo oficialmente.