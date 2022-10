Santiago Taboada y Sandra Cuevas desdeñan actos de Sheinbaum en alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que dijo que invitó a todas las alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México a sus informes de gobierno en las 16 demarcaciones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya fue desdeñada por dos de tres alcaldes de la oposición.

Ayer por la noche, Santiago Taboada, el panista que gobierna en Benito Juárez, estuvo ausente del acto masivo organizado en el Jardín Santiago Xicoténcatl, en la colonia Álamos; mientras que Sandra Cuevas, quien dirige en Cuauhtémoc, no acudió al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera; aunque horas antes lanzó un puntapié a la morenista, pero ella lo ignoró.

El único integrante de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) que hasta ahora ha atendido la invitación de la morenista es el priista Luis Gerardo Quijano, quien ayer por la tarde la recibió en la misma explanada de Magdalena Contreras.

No obstante, no se salvó de los abucheos de decenas de personas cuando el presentador lo anunció. De inmediato, Sheinbaum Pardo tuvo que salir al quite: “¡Es mi invitado! ¡Yo lo invité! Les pido respeto, por favor”, le dijo a la gente y solo así bajaron las rechiflas.

El exdiputado local respondió: “Es un honor tenerla aquí para rendir su informe exitoso de labores”.

De Contreras, la mandataria local se trasladó a la Benito Juárez donde, al inicio de su discurso, explicó: “En todas las alcaldías tomamos la decisión de invitar a los alcaldes y a las alcaldesas, no importa de qué partido político sean, porque la civilidad política es lo más importante cuando uno gobierna, uno tiene sus diferencias, pero uno gobierna para todos y para todas”.

Y siguió: “Entonces, aquí invitamos al alcalde; él tomó la decisión de no venir. No lo digo para faltar al respeto, sino solamente por información, porque es importante que se conozca”. Luego, se siguió de largo hablando de los principios éticos aprendidos del presidente Andrés Manuel López Obrador y las acciones de gobierno en sus cuatro años de gestión.

Cabe recordar que desde el inicio de agosto pasado reventó el escándalo por la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sobre presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez en administraciones anteriores a las de Taboada.

Ignora a Cuevas

La tarde de este jueves, Sheinbaum llegó a partir plaza al Monumento a la Revolución donde fue recibida por unas 10 mil personas, de las cuales miles llevaban banderas del Movimiento Nacional por la Esperanza, dirigido por el exsecretario particular del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Dolores Padierna, quien perdió la elección en el 2021 ante Sandra Cuevas, pero que hoy estaba en la primera fila de los invitados.

Con un notable cambio en el formato de los informes anteriores, la mandataria local no caminó por la pasarela saludando a la gente y tomándose fotos o recibiendo abrazos, regalos y cartas con peticiones como lo hizo en las cuatro alcaldías que visitó antes. Llegó directo al escenario y no tuvo orador previo.

Además, no mencionó la invitación a todos los alcaldes ni hizo ninguna otra referencia Sandra Cuevas quien, horas antes, le lanzó una declaración fuerte y concisa: “Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, usted jamás, jamás va a ser presidenta de este país”.