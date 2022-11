Sheinbaum: no han quedado impunes prácticamente todos los feminicidios en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A punto de cumplirse tres años de la Declaratoria de la Alerta por Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México –el viernes 25-, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “prácticamente todos los feminicidios que se han cometido no han quedado impunes”.

Luego de anunciar la “Semana por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” en la CDMX, la mandataria fue cuestionada en el sentido de que aún no se visualiza la erradicación de la violencia “doméstica” en la capital y si ello se puede transformar. Entonces, contestó:

“Sí, por supuesto, por eso estamos… por eso decretamos la Alerta y por eso trabajamos todos los días para proteger a las mujeres”.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia de Justicia de la Ciudad de México tiene “una virtud” que es “que todos los feminicidios que se han cometido o prácticamente todos los feminicidios, no han quedado impunes y esa es una parte fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres”.

Eso, añadió, es “distinto a cuando incluso hay fiscales que todavía quieren tapar un feminicidio o quieren no hacerlo visible, o quieren cerrar los ojos frente a la violencia contra las mujeres”.

Aunque no lo mencionó, hace dos semanas la morenista dedicó cuatro días para acusar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de “encubrir” el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cadáver fue hallado en la carretera hacia Tepoztlán, aunque la joven fue, presuntamente asesinada en un departamento de la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

La morenista destacó que la prevención es fundamental para evitar esos delitos, “el conocimiento, las campañas, todo lo que tenga que hacerse para erradicar la violencia contra las mujeres, pero lo peor es cuando se decreta una alerta y no se hace nada, o se quiere tapar cualquier delito que hay contra una mujer. Eso es lo que no estamos de acuerdo”.

Por último, dijo que su gobierno seguirá trabajando “todos los días” para la protección de las mujeres y de las personas vulnerables.

“La justicia es igual para todos y todas, pero lo que pasa es que muchas veces para las personas vulnerables no se hace justicia porque hay todavía una visión machista o una visión en donde la justicia es para el que tiene abogado y no para el que no tiene acceso a un abogado”.