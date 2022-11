“¡Ni una asesinada más!”, claman mujeres en marcha contra la violencia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡La violencia deja marcas, no verla deja feminicidios!”, decía uno de los cientos de carteles que llevaron -según el gobierno de la Ciudad de México- unas tres mil mujeres a la marcha para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La mayoría marchó de manera pacífica; solo un pequeño grupo de encapuchadas, identificadas como Bloque Negro, lanzó cuetes, rompió vidrios de la fachada del Edificio de Gobierno y se enfrascó entre empujones con elementos del agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El saldo: 18 personas lesionadas, 11 civiles y 7 policías. Las uniformadas les decomisaron martillos, botellas de vidrio y gasolina.

Foto: Montserrat López

Con pañuelos morados y anaranjados, las jóvenes, adultas y niñas salieron desde distintos puntos alrededor del Paseo de la Reforma, pero todas llegaron al Zócalo con las mismas consignas: “¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “¡Las niñas no se tocan!”, “Mujer, hermana, si te pega no te ama!” y “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”.

Así corearon en el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la Antimonumenta y el Zócalo. Un grupo de madres se detuvo en la avenida Juárez, frente a los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) para protestar contra la violencia vicaria.

Foto: Montserrat López

“¡Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los hijos con la ayuda de los jueces!”, “¡No soy mala madre, tu eres agresor!”, “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, gritaban.

Frente al Palacio de Bellas Artes, ocurrió un breve enfrentamiento entre las Ateneas y las encapuchadas que querían seguir la marcha haciendo destrozos en el mobiliario urbano. Fueron encapsuladas y les decomisaron artefactos con los que ya no pudieron hacer daños.

Foto: Montserrat López

Casi en ese mismo punto, un joven en bicicleta fue tundido a golpes, jalones y patadas de algunas manifestantes enojadas porque atropelló a una niña que se atravesó en la manifestación.

Ya en el Zócalo, al pie del asta bandera, unas manifestantes construyeron un memorial con fotos de jóvenes asesinadas y desaparecidas con la frase “Libres y sin miedo”. En el piso dibujaron siluetas de mujeres para protestar por las 11 que son asesinadas cada día en el país y con la exigencia de que no haya más feminicidios. Foto: Montserrat López

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) participó con 80 personas observadoras para mediar entre los manifestantes y la policía y cuidar que no se violen sus garantías.