Sheinbaum criticó al INE por ocultar encuesta que revela apoyo a la reforma electoral de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En tono irónico, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por ocultar la encuesta en la que la ciudadanía dijo estar a favor de que sus consejeros sean votados y se disminuya el gasto del organismo.

“A ver, la Reforma Electoral ya se planteó hace meses por el presidente de la República. Yo me imagino –no es algo que tenga yo la certeza–, que el consejero presidente, el INE dijo: ‘Pues vamos a hacer una encuesta porque estoy seguro que el INE es de las instituciones más reconocidas por el pueblo de México’. Y ¡oh, sorpresa! Resulta que no”, dijo sin mencionar directamente a Lorenzo Córdova.

Consultada sobre el tema en conferencia, agregó: “La gente está de acuerdo en que los consejeros electorales sean votados, la gente está de acuerdo en que no se gaste tanto dinero para una elección, la gente está de acuerdo en que el Instituto Nacional Electoral, pues hoy es un instituto muy caro que no necesariamente garantiza la democracia”.

Según su interpretación, “lo que dice la encuesta es que las cosas no están bien ahora y que tienen que reformarse para hacer las elecciones y, en general, todo, porque también se plantean las consultas para hacer del país, un país más democrático”.

La aspirante presidencial criticó también la campaña en medios de comunicación “Salvemos el INE”. En primer lugar, dijo, “mal informa, como quiso mal informar en su momento el INE, porque cuando se dan cuenta que no tiene los resultados, la encuesta, que ellos quisieran, pues no la dan a conocer. Entonces, mal informa la campaña porque hacen pensar que va a desaparecer una entidad que organice las elecciones y que sea autónoma. Eso no desaparece”.

Entonces, dio su explicación de la reforma, al decir que el INE se transforma en “el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sus consejeros van a ser electos a propuesta del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y los consejeros ahora van a representar a la gente, dado que es una elección –de la misma manera que los magistrados, en el caso del Tribunal Electoral–, entre otras reformas que se están planteando”.

Sheinbaum Pardo aseguró que actualmente hay “consejeros con mucho conflicto de interés, la verdad. ¿Por qué? Por la manera en que son electos, son electos en la Cámara de Diputados y, muchas veces, esos consejeros piensan que le deben más a quien los propuso, que al pueblo de México y a la democracia”.

Y agregó: “ahora se está planteando que esos conflictos de interés se rompan, que más bien haya una representación por parte de los consejeros electorales. Por supuesto que nadie piensa desaparecer un instituto que organice la elección, sino más bien lo que se quiere acabar es con conflictos de interés, con corrupción y con una historia de fraudes que ha habido en México que no ha resuelto este instituto”.