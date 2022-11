Sheinbaum acusa de encubrimiento a fiscal de Morelos; señala nexos con presunto feminicida de Ariadna Fernanda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que el fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, “está encubriendo y tratando de tapar” el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz.

En conferencia, aseguró que existe una presunta “relación” o “nexo” –aunque no especificó de qué tipo– entre la Fiscalía morelense y Rautel “N”, presunto feminicida de la joven de 27 años, quien la madrugada de este lunes se entregó en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Dijo que pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) darle vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre dicho encubrimiento para que se haga lo penalmente correspondiente y justificó:

“Queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio”, dijo.

Hoy acusé de encubrimiento a la Fiscalía General de Justicia de Morelos en el caso del presunto feminicidio de la joven Ariadna. Nuestro compromiso siempre estará del lado de las víctimas y de la justicia. En este video les muestro la diferencia entre buscar la verdad y encubrir. pic.twitter.com/hweWaxYqfH — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 7, 2022

En la conferencia –en la que no estuvo la fiscal local, Ernestina Godoy–, Sheinbaum Pardo presentó la imagen en la que un hombre carga en el hombro el cadáver de una joven, quien aseguró era Ariadna Fernanda, y dijo que éste era Rautel “N”. Comentó que la presentación de esas imágenes las hizo “con autorización” de la Fiscalía capitalina.

En la acusación, la morenista aseguró que la FGJ morelense “trató de inculpar a la víctima”, al asegurar que, después de la necropsia de ley, no se encontraron pruebas de que fuera un feminicidio, sino que la joven murió por exceso de consumo de alcohol.

Luego, comparó las declaraciones del fiscal Carmona con las de la fiscal Godoy sobre los resultados de las necropsias realizadas al cuerpo de la joven, como muestra del presunto encubrimiento del primero. Y afirmó: “sí fue feminicidio, sí lo fue, el caso de Ariadna es un feminicidio”.

La morenista dijo que hacía esta denuncia porque “no queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para este feminicidio… Si la Fiscalía de Morelos hubiera querido llegar a la verdad lo podría haber hecho, pero decide no hacerlo, sino que sale a decir que no es feminicidio”.

Luego, aclaró que el fiscal Uriel Carmona ya estaba en el cargo y fue nombrado por el Congreso de Morelos de la pasada administración –de Graco Ramírez–; es decir, antes de que el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, asumiera el cargo.

Sheinbaum aseguró que en la reunión de gabinete de seguridad en Palacio Nacional informó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que difundiría esta información en conferencia.

En la Ciudad de México las mujeres no están solas. Cero impunidad para los feminicidios. Iniciamos conferencia de prensa. # EnVivo uD83DuDD34 https://t.co/wsecq2fUxo — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 7, 2022

Línea de tiempo

Como si ella fuera la fiscal, Sheinbaum reveló imágenes contenidas en la carpeta de investigación de la FGJ capitalina en una especie de línea de tiempo de los últimos momentos de vida de Ariadna el domingo 30 de octubre:

-18:04 horas: Está en el restaurante Fisher´s Condesa.

-19:17 horas: Entra al edificio ubicado en la calle Campeche 175, colonia Roma Sur. Con ella iba Vanessa “N”, novia de Rautel “N”. “Llegaron juntas al departamento con el presunto feminicida”, dijo.

-Sin hora: Rautel “N” carga en el hombro el cadáver de Ariadna.

La imagen presentada en la conferencia

-3 de noviembre: Rautel “N” asiste a su velorio.

La funcionaria agregó que la Fiscalía local está en contacto con su homóloga de Nuevo León para que se realice el traslado del presunto feminicida a la CDMX, luego de que se entregó esta madrugada en Monterrey.

En tanto, aseguró que la Fiscalía de Morelos aún no entrega a la de la CDMX la información recabada desde el hallazgo del cadáver en la orilla de la carretera Tepoztlán, Morelos.

Por último, como lo ha dicho en otros casos de feminicidio en la CDMX, afirmó que habrá “cero impunidad” en el caso de Ariadna López.