Fiscal de Morelos envió un enlace a una página pornográfica a Ernestina Godoy, denuncia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segundo día consecutivo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, arremetió contra el fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, por la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, de la que reveló más irregularidades para presuntamente “encubrir” el crimen.

En conferencia, denunció que la Fiscalía morelense no ha compartido la carpeta de investigación del caso a su homóloga de la Ciudad de México y que avisó que lo hará hasta el domingo 13, tal como le informó hoy en un oficio. “¿Por qué no la entrega ahora? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué hasta el 13 de noviembre?”, cuestionó.

También dijo que sin ningún oficio de colaboración, “de forma intimidatoria” y cinco días después del hecho, agentes de dicha fiscalía intentaron obtener cámaras de video del edificio de la colonia Roma Sur, donde presuntamente ocurrió el crimen. “¿No les parece irregular?”, insistió.

Incluso, aseguró que el pasado domingo 6, el fiscal Carmona envió al celular de la fiscal Ernestina Godoy una liga con contenido pornográfico, luego de que ésta reveló que la joven de 27 años murió por los múltiples golpes que recibió y no por una broncoaspiración por el consumo excesivo de alcohol.

Así lo explicó: “Ernestina Godoy, le contesta ‘¿Qué es esto, fiscal? Y dice: ‘Ay, disculpe’; ‘¿Qué es esto fiscal?’, ‘¡Ah, caray! Chequemos teléfonos, evidentemente no lo mandé yo compañera, le estoy marcando para verificar que es usted’. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearonsu teléfono, en un tuit”.

Incluso, la mandataria local reiteró lo que ayer Godoy Ramos repitió en distintas entrevistas a medios de comunicación: que Rautel “N”, presunto feminicida de Ariadna, y su familia tienen negocios con domicilio fiscal en Morelos, lo que respalda la acusación que Sheinbaum hizo por la mañana de nexos entre el fiscal y el presunto feminicida.

(a partir del minuto 15:00)

“Asunto de principios, no viola debido proceso”

En la conferencia, Claudia Sheinbaum aseveró que con la difusión de toda esa información “no estamos violando el debido proceso”, pues lo hace “con permiso” de la FGJCDMX y justificó:

“Para mí este es un asunto de fondo y de principios, no es negociable. Y estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune”.

Agregó: “Por eso voy a seguir tocando el tema, porque como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte, y no queremos que haya encubrimiento de los feminicidas por más vínculos de poder, por más dinero que tengan”.

La jefa de gobierno afirmó que la investigación que comenzó a hacer la Fiscalía de Morelos, a cargo de Uriel Carmona es “una investigación desaseada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación, y la calidad de personaje”.

E insistió: “para mí es un asunto de principios y de fondo, porque cuando hablamos de cero impunidad en feminicidios, hablamos de cero impunidad en feminicidios”.

Pide al Congreso de Morelos que revise la actuación del fiscal

La morenista llamó al Congreso de Morelos, pero en especial a sus diputadas, a pedir la revisión del caso de Ariadna. Y es que el Congreso estatal es quien tiene la facultad de nombrar y remover al fiscal de la entidad. Uriel Carmona fue nombrado durante la gestión de Graco Ramírez.

Comentó que habló con el gobernador Cuauthémoc Blanco: “Él lo que me compartió es que es a fondo, que él no… que se investigue y que se llegue a la verdad”.

Cuestionada sobre si, tras dos días se señalamientos contra el fiscal de Morelos, ha hablado con él, Sheinbaum respondió:

“No y no tengo por qué, además. Este no es asunto personal, él tiene que hablar con la fiscal general de Justicia respecto al caso.

–¿Y si la solicitara?

–No. ¿Por qué? ¿Yo por qué voy a hablar con el fiscal de Morelos? O sea, yo no soy fiscal, pero yo sí denuncio que encubrió, así de claro, sin medias tintas. Porque todo esto, lo que presenté ayer y lo que les presento hoy, o sea, ¿por qué no entregan la carpeta de investigación? Tan sencillo como eso.