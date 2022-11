Directora de Desarrollo Social de Miguel Hidalgo denuncia acoso de simpatizantes de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La directora general de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, denunció a simpatizantes de Morena por acoso y hostigamiento.

Sus chismes y suposiciones; guárdenselos. No tengo por qué aguantar y dejarme insultar.



Me gustaría que me sostuvieran la mirada de frente, misóginos y miserables.



NO tienen nada que CRITICAR de mi trabajo, los denunciaré por sus difamaciones.@GustavoGarciaMH @pasotti_ — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 8, 2022

En ese sentido, responsabilizó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a los representantes de Morena en la Ciudad de México y al exjefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, así como a su abogada Vanessa Villarreal, que trabajaba en el gobierno del pasado alcalde.

Dice que es víctima de hostigamiento de su parte, después de ser fotografiada en un restaurante con el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló en un video de cuatro minutos.

“Sigue el acoso, la persecución, el hostigamiento. Ayer me siguieron unos sujetos. Fui a comer con quien es mi jefe, mi amigo, mi excompañero legislador. Me tomaron fotos, las filtraron en redes sociales y, como siempre, metiéndose en mi vida personal, porque no pudieron atacarme con mi trabajo.

“Porque todos los días la Contraloría intenta reventarme en mi dirección, porque la fiscalía en donde estoy no pudo meterme en la cárcel por un delito que no cometí”.

Reiteró que sigue el acoso a su vida privada con falsedades, chismes y mentiras orquestadas por Morena, por el gobierno de la Ciudad de México.

Rojo de la Vega se quejó de que Gustavo García, quien se dice representante de Morena ante el INE, subió las fotografías en redes sociales, al igual que Virgilio Pasotti, quien, dijo, se ha pasado un año violentándola por redes sociales.

“Se les hace muy chistoso violentar, meterse en la vida personal”, dijo y se quejó de que repartieron un periódico en cada domicilio y en el Metro, con cientos de ejemplares, donde nuevamente se meten en su vida personal acusándola de ser una amante o una “puta”.

“¿Por qué no se meten con mi trabajo?”, inquirió y pidió que la dejen vivir tranquila y que paren. Preguntó si esto parará hasta que la maten. Dijo que tiene tres hijos y ya destruyeron lo más íntimo que tenía, que era su familia.

“¿Qué quieren conmigo? ¿Van a seguir sin hacer nada las fiscalías? He denunciado a las diputadas. He denunciado a la Jefa de Gobierno, porque me quiso meter a la cárcel con videos filtrados del C5, por un abrazo. ¿No van a hacer nada las fiscalías? Nuevamente presenté mi denuncia y me trataron como perro”, indicó.

Señaló que fue al lugar de los hechos, a la fiscalía correspondiente, la de Miguel Hidalgo, y la recibió el fiscal Noé Camacho y le dijo que no podía denunciar ahí, cuando era su derecho.

“Me tuve que venir en una patrulla a la Fiscalía Especializada, a la Fepade. ¿Qué creen? que la titular de la Fepade me quiso meter a la cárcel y quién apeló y que estoy esperando una audiencia para ser procesada por un delito que no cometí, ya lo dijo un juez. Yo estoy denunciando acoso, estoy denunciando violencia”, comentó.

Insistió en que se están metiendo en su vida personal, con su familia, la siguen, la persiguen, compran a la gente que trabaja en su casa para que les den información.

“¿Hasta cuándo van a parar? ¡Déjenme en paz! Las mujeres sufrimos violencia y nos quedamos calladas, dónde sea, en la política, dónde sea, nos dicen putas, que estamos ahí por ser la vieja de alguien y nos tenemos que quedar calladas porque tenemos normalizada la violencia.