Fiscalía de Morelos ya envió a la CDMX la investigación sobre el feminicidio de Ariadna: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La madrugada de este miércoles y luego de la denuncia pública de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de Justicia de Morelos compartió con su homóloga de la Ciudad de México la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, confirmó la mandataria capitalina.

“Nos comentó la fiscal que lo entregó en la madrugada o que en la madrugada lo recibieron y apenas van a revisarla. Todavía la fiscal no nos podía comentar nada y además hay que guardar el debido proceso para algunos temas. Pero sí, finalmente entiendo que ante lo que mencioné el día de ayer, tomaron la decisión de entregarla”, explicó la jefa de gobierno.

En conferencia, y ante la orden de un juez de prisión preventiva oficiosa contra Rautel “N” y Vanessa “N” por su presunta responsabilidad del feminicidio de la joven de 27 años en el departamento de éste en la colonia Roma Sur, la mandataria local llamó a los jueces del caso que apliquen la justicia.

Dijo: “Justicia, que no haya encubrimiento, que no haya corrupción. Justicia en todos los casos, pero en particular en el caso de los feminicidios, en la medida que se acabe con la… o que no haya impunidad, que se acabe con la impunidad y que haya justicia, en esa medida vamos a tener menos feminicidios. Entonces, es el llamado al Poder Judicial y a los fiscales, lo repito nuevamente”.

De paso, la mandataria capitalina volvió a cuestionar que se hable del nivel de alcohol que Ariadna habría consumido antes de morir: “Eso no es lo que está discutiéndose o, por lo menos, es de nuevo hablar de la víctima. Aquí el tema es el ocultamiento, el encubrimiento del feminicidio. ¿O qué? ¿Porque una mujer toma alcohol es suficiente como para que se justifique un feminicidio? ¿Qué tiene que ver eso?”