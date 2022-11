Rautel y Vanessa planearon su coartada en WhatsApp; esto se escribieron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con mensajes de WhatsApp, el empresario Rautel “N” y su novia Vanessa “N” intentaron ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz y fabricar una versión falsa de los hechos para desviar las investigaciones y evadir la justicia, de acuerdo con el diario El País.

El diario español tuvo acceso a las conversaciones telefónicas que la policía encontró en el teléfono de Vanessa y que hizo con su pareja –ambos actualmente en prisión preventiva oficiosa– horas y días después del crimen cometido en el departamento de él, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Según el reporte publicado este miércoles, el 2 de noviembre -dos días después del feminicidio-, Rautel le confesó a Vanessa: “Me da miedo todo esto”. Y es que, amigas de Ariadna les dijeron que denunciarían la desaparición de la joven de 27 años.

“Está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles”, siguió el sujeto, identificado en el teléfono como “Puñe”. Ambos se coordinaban para decir que la noche del 30 de octubre Ariadna salió del departamento y evaluaban qué era mejor decir: que tomó un taxi o un servicio de Uber.

“Ya me mandó msj otro de sus amigos”, le dijo ella a él, alrededor de las 17:13 horas. “Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea Uber o taxi. Que si les puedo compartir esa info”, añadió.

Luego, le explicó: “Es que van a ir a meter denuncia. Y necesitan lo más de detalles que puedan”. Fue cuando él le respondió: “Amorcito, me da miedo todo esto”. Ella insistió: “Pero amor, no es nuestra culpa. Ni va a ser contra ti… simplemente para saber por dónde buscar”. Entonces, él comentó: “Pues estaremos de por medio” y ella reviró: “Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio”.

–“¿Qué hago?”, preguntó Vanessa.

–“No, está bien que cooperemos pero con cuidado en los detalles”, respondió Rautel.

–“Lo que me mandes de información es lo que les mandaré”, confirmó ella.

Luego, el sujeto le envió la versión fabricada: “Nos fuimos del Fisher’s como a las 6.30... venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos como en mi casa hasta las nueve, todos se fueron [...] Debió de pedir su Uber como a esas horas, nueve de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi”.

De acuerdo con el reporte de El País, Vanessa le dijo a Rautel que un amigo de Ariadna le pidió solicitar al personal de seguridad del edificio los vídeos de las cámaras de vigilancia. Ella le respondió que no se vería nada

porque los equipos no captan la imagen hasta la acera.

Entonces, la pareja de presuntos feminicidas especuló sobre cuánto tiempo duran dichas grabaciones antes de eliminarse automáticamente. Él dice que solo un día.

Pero se equivocó. El viernes 4, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró las videocámaras y ahí halló las imágenes de cuando Rautel sacó cargando del departamento el cadáver de Ariadna y lo subió a su camioneta. Dichos videos fueron clave para que un juez de control liberara una orden de aprehensión en su contra y le dictara prisión preventiva oficiosa el martes 8.

Vanessa y las contradicciones

Antes de ser detenida, el sábado 6 en el municipio de Ecatepec, Vanessa borró de su teléfono todas las fotografías que tomó antes del crimen.

También conversó con una persona registrada como “AHS”, amiga de Ariadna. A ella le mandó una foto de cómo ésta iba vestida el domingo 30 para poder buscarla.

Luego le contó: “Todos iban tomados, pero Rautel no, entonces él debe saber más, a qué hora se fue y en qué se fue, solo estoy esperando que me pasen su contacto para hablar con él”. En otro mensaje, aseguró: “Todos estábamos pedísimos”.

Según el reporte, ante las preguntas sobre Ariadna, Vanessa tropezó varias veces y cayó en contradicciones sobre las horas y el hecho de que la joven se haya ido en un taxi.

En una llamada a la que también tuvo acceso El País, se desdijo sobre el tema del Uber y aseguró que la joven no quería regresar a su casa porque se peleó con su roomie y que, por eso, quizás se fue caminando. Añadió que seguramente no respondía mensajes porque se quedó sin batería en el teléfono.

Vanessa también intentó sembrar la idea de que Ariadna se habría suicidado. Dijo: “Estaba muy triste… ¿no crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo?”.

Como parte del plan distractor de los presuntos feminicidas, acordaron ir al velorio de Ariadna en una funeraria de la colonia Doctores el jueves 3 y dar la versión acordada ante la prensa.

Esa noche, Vanessa le volvió a escribir y le dijo que necesitaban “un vídeo o algo” para demostrar que Ariadna salió con vida del edificio, “ya que de puras palabras no servirá de nada”. Entonces, prepararon una especie de “borrador” para publicar en redes sociales con fotos de los tres juntos.

El último mensaje de Rautel a Vanessa en ese teléfono fue el viernes 4, cuando le avisó que estaba con “Balckie”.

Después de la detención de Vanessa, el domingo 6, Rautel se entregó en Monterrey y aseguró: “Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté”.

Sheinbaum condena la filtración

Al ser cuestionada sobre la publicación de los mensajes entre los presuntos feminicidas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que “está muy mal que haya filtraciones”.

Pese a que, desde el lunes, ella misma difundió fotos e información contenida en la carpeta de investigación del caso, con la justificación de que la fiscal Ernestina Godoy se lo “autorizó”, para acusar de encubrimiento al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la funcionaria agregó:

“No debe haber, de hecho, es un delito ya. Entonces, no debe haber filtraciones. O sea, una cosa es la autorización de una fiscal, de un secretario, para poder dar a conocer como lo hice yo, y otra cosa es que haya filtraciones. Entonces, yo no apruebo que en ningún área del Gobierno de la Ciudad o en la Fiscalía o en el Tribunal, en su caso, haya filtraciones de este tipo”.

Siguió su negativa: “Yo creo que debe resguardarse (la información). A veces no corresponde a un servidor público de alto nivel, sino que a la hora que está la carpeta de investigación, a veces hay personas ahí en la Fiscalía que acostumbran –o en la secretaría, no sé, por no llamar solo la Fiscalía–, dar a conocer esto. Yo no lo apruebo, no creo que sea correcto”. (Con información de Sara Pantoja).