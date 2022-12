Decisiones como la de Monreal en Plan B “están a evaluación del pueblo": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Las decisiones son personales y están a evaluación del pueblo”, opinó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que el senador y también aspirante presidencial, Ricardo Monreal, votó en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral.

“Es una decisión de él. Yo no creo que el partido deba meterse a un asunto… las decisiones son personales y están a evaluación del pueblo, de la gente, y él tiene que tomar sus propias decisiones”, respondió al cuestionamiento sobre el sentido del voto del senador.

La prensa insistió si ese hecho no debería implicar que el coordinador de Morena en el Senado decida si permanece en Morena, a lo que contestó:

“Yo como he dicho, ni en este ni en otro caso, en particular sobre Ricardo Monreal o sobre otros compañeros, yo no estoy de acuerdo en que haya un tema de expulsiones, es una decisión que toman ellos y los tiene que juzgar la gente. Y él tomará sus decisiones en este sentido”.

Sobre si ese voto en contra afecta a la unidad del partido, por la que ella se ha pronunciado varias veces, consideró: “No, si él se queda en Morena. El tema es la valoración que hace la gente de su actuación y eso, él tiene que tomarlo en cuenta. Nadie más”.