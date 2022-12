Sheinbaum busca que Bad Bunny y Manu Chao den conciertos en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para apoyar la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el cantante portorriqueño Bad Bunny pueda dar un concierto gratuito en la Ciudad de México, “se están contactando directamente a los productores para ver en qué fecha podría venir”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La morenista aseguró que también se está contactando a los productores del cantante franco-español Manu Chao, quien desde 2009 no viene a México.

Cuestionada en conferencia sobre la petición que ayer hizo el tabasqueño al cantante Bad Bunny de presentarse gratis en la CDMX, luego de la polémica por el fraude que sufrieron miles de fans que no pudieron entrar a sus conciertos en días pasados, agregó:

“Estamos ahí en contacto con Presidencia. Nosotros… yo solicité hace… la primera vez que vino –¿creo que estuvo en el Foro Sol o también en el Azteca? No sé–, hace poco que vino, yo pedí a quien organiza el evento, que si no había algunas fechas en donde él viniera a México y al siguiente día pudiera presentarse en el Zócalo o en un espacio público para un concierto gratuito. En aquel momento me dijeron que las fechas estaban llenas”, comentó.

No obstante, mencionó, “ahora se están contactando directamente a los productores para ver en qué fecha podría venir Bad Bunny y poder apoyar esta solicitud que hace el Presidente de la República, para poder tener, sea un concierto en el Zócalo, en Reforma porque son muy, muy masivos”.

Sheinbaum Pardo comentó que actualmente “es el artista que más fechas tiene, y de los que más escuchado es, o si no es que es el más escuchado… De hecho en mis redes sociales desde el primer momento, hace meses era una solicitud: ‘Jefa de Gobierno, tráigalo al Zócalo de la ciudad’. Entonces, estamos ahí en contacto con Presidencia para ver qué fechas pudiera venir y si acepta esta invitación que le hizo el presidente”.

–¿Y Manu Chao? –se le preguntó a la jefa de Gobierno.

–También estamos en contacto con los productores para ver si viene –respondió.

–¿Pero sí cree que venga?

–Pues vamos a ver. Estamos haciendo todo lo posible.

El cantante franco-español de música no viene a México desde 2009.