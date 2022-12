Sicarios siguieron a Ciro Gómez Leyva desde que salió de Grupo Imagen (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El periodista Ciro Gómez Leyva compartió nuevos videos de cámaras de seguridad grabados la noche del 15 de diciembre, cuando atentaron en su contra, en las que se ve cómo los atacantes comenzaron a seguirlo desde que salió de las instalaciones de Grupo Imagen.

Las imágenes fueron transmitidas originalmente en el noticiero Despierta, que conduce Danielle Dithurbide, en Televisa N+. Ahí, el reportero Antonio Nieto comentó que las autoridades de la ciudad hicieron la reconstrucción de los hechos. Después las difundió Gómez Leyva en su noticiero.

Antonio Nieto comentó que a las 11:02 de la noche del jueves 15 de diciembre, un automóvil Seat Ibiza, color negro, estaba detenido frente a las instalaciones de Grupo Imagen.

Cuando Ciro Gómez Leyva salió en su camioneta y avanzó sobre Avenida Universidad, el Seat avanzó del otro lado de la avenida.

“Cámaras del C2 Sur captan la camioneta de la víctima, circulando por Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Aquí aparece la motocicleta donde van los sicarios”, narró.

Señaló que, a las 11:08, el Ibiza ya va delante de la camioneta de Gómez Leyva.

“Es en este cruce, a dos cuadras de donde tuvo lugar el ataque, donde se observa que la moto y los agresores ya están muy cerca de su objetivo”, explicó.

Después del ataque, al que sobrevivió el periodista gracias al blindaje de su camioneta, los agresores huyeron en distintas direcciones.

Una de las cámaras grabó el momento en que uno de los atacantes tiró la chamarra color blanco con rojo que traía puesta. “Lo hace justo en Moras y Parroquia, en la Colonia del Valle”, señaló.

A las 11:14 el tirador se bajó de la moto, sobre Parroquia, y se metió en la Unidad Habitacional Miguel Alemán. El C2 Sur ya solo captó al conductor de la motocicleta.

La última imagen que tienen de la motocicleta es sobre Avenida Central, en los límites con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

“Fueron, al menos, cuatro personas las que participaron materialmente en el atentado, según las investigaciones”, comentó.

Gómez Leyva dijo que no se sabe más, que no tiene más información del caso, pero depende de las autoridades informar no qué pasó, pues eso ya se sabe, sino por qué y quién ordenó el atentado en su contra.

#CiroEnImagen El noticiero de Despierta con @daniellemx_ en @nmas difundieron videos de cámaras de seguridad de la noche del atentado que sufrí. En las imágenes se puede ver cómo los atacantes comenzaron a seguirme: pic.twitter.com/A1vCu2OfJa — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) December 20, 2022

El 15 de diciembre, por la noche, Gómez Leyva detalló cómo vivió un intento de asesinato cerca de su casa, donde le dispararon a quemarropa, del que se salvó por circular en una camioneta blindada.

Contó que iba conduciendo su camioneta Jeep Cherokee rumbo a su casa, en la colonia Florida, después de salir de las instalaciones de Imagen Televisión, tras terminar su programa nocturno, cuando se dio cuenta que detrás de él iba un coche “muy lento”.

“Bajé por Avenida Universidad, llegué a los Viveros de Coyoacán, ahí di la vuelta a la izquierda, de inmediato a la izquierda, volví a dar la vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortensia, topa con pared y di vuelta a la izquierda y de ahí deben ser unos 200-300 metros a mi casa”, explicó.

Después, dijo que escuchó dos disparos y vio a una persona disparándole desde una motocicleta, la cual, al parecer, traía una chamarra blanca con rojo.

Al escuchar los disparos, se inclinó a la derecha, no paró el coche, solo disminuyó la velocidad, hasta que dejó de escuchar balazos. Alzó la vista y vio que el coche y la motocicleta se habían ido.

“Doscientos metros adelante vivía un vecino mío, Manlio Fabio Beltrones. Por fortuna estaba Manlio en su casa y ahí estuve”, comentó. Posteriormente, llegaron las autoridades.

“Llegó el jefe máximo”. Después unos peritos y presentó su declaración al Ministerio Público adscrito a la Alcaldía Álvaro Obregón y luego llegó la fiscal Guadalupe Moreno, encargada de asuntos relevantes. Le pusieron escoltas y alrededor de las 4 de la madrugada se fue a su casa.