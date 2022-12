Amplían vigilancia en el Ajusco por afluencia de personas tras nevada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) amplió la vigilancia en el Ajusco debido a la presencia de más personas que van a ver la nieve que cayó desde el domingo pasado.

No obstante, aclaró que el Servicio Meteorológico y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informan que no existe la posibilidad de que se presente una nevada en la Ciudad de México.

“No hay… bueno, según el Meteorológico y la Secretaría de Protección Civil, no existe esa posibilidad. Y para hoy no se espera llovizna, aunque de todas maneras estamos en alerta, que significa la posibilidad de que hubiera nuevamente nieve en estas zonas”, dijo en conferencia tras un acto público en Garibaldi.

La mandataria agregó que, además del refuerzo en la vigilancia de la policía capitalina, la Secretaría del Bienestar inició un nuevo reparto de cobijas en las zonas donde se han presentado las más bajas temperaturas. Dijo que ayer se repartieron 30 mil cobijas y este martes continúa la distribución.

-En un caso muy hipotético, ¿la Ciudad de México estaría preparada para una nevada?

-Bueno, a veces es… digamos, está preparada en el sentido de… si ustedes… claro que no es exactamente lo mismo, pero inclusive a veces puede tener más problemas las granizadas, ¿por qué tienen más problemas? Porque el granizo tapa las coladeras completamente.

Siguió: “Digamos que no se espera que haya una nevada pronta. Creo que la única nevada que hubo en la ciudad fue en 1967 o 69. A mí me tocó, era chiquita, todavía me acuerdo”.