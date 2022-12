Pese a protestas y bloqueos, Sheinbaum descarta cancelar la consulta sobre ordenamiento territorial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que ofreció “reponer” y posiblemente “cancelar” la consulta ciudadana sobre el Programa General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) hecha el pasado 3 de diciembre, tras las críticas y protestas de habitantes de distintas alcaldías y bloqueos en Xochimilco y Milpa Alta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya cerró esa posibilidad.

-¿Va a haber una reposición, una cancelación y reposición? –preguntó la prensa en conferencia.

-No… Es muy difícil poner a consulta un documento de 800 cuartillas, que es el reordenamiento territorial. Tampoco queremos echar por la borda muchos comentarios que se hicieron a lo largo de este inicio de la consulta –contestó.

La mandataria local consideró que “es importante hablar de los principios de la regulación y del Plan de Desarrollo, como base central también la consulta. Y eso es parte de lo que estamos trabajando, que también en enero es uno de los temas que tenemos que resolver, obviamente en el 2023”.

De paso, aseguró que “la autonomía en muchos organismos también tiene su problemática, porque ellos avanzan en un tema, sin tener contacto con otras áreas del gobierno y se generan temas que no necesariamente son los de mayor consenso”.

Así lo dijo, en referencia al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que dirige Pablo Benlliure y que fue el encargado de elaborar el PGD y el PGOT, pero cuya junta de gobierno la preside la misma jefa de gobierno.

Sheinbaum Pardo detalló que uno de los temas centrales que revisa con el Instituto de Planeación es el relacionado con los núcleos agrarios, con quienes tendría una reunión este jueves.

-Entonces ¿no habría cancelación del proceso que está en curso? –insistió la prensa.

-Ahorita por lo pronto se suspendió, se suspendió el proceso desde que lo anuncie. Y ya vamos a evaluar, ahora la próxima semana, cuál es el planteamiento que vamos a hacer y también al Congreso –respondió.

Sobre el hecho de que el Congreso de la CDMX no ha emitido la Ley de Ordenamiento Territorial, que es un mandato constitucional, la aspirante presidencial consideró:

“Yo creo que hay cosas que son urgentes, hay cosas que no tanto. Aquí en la ciudad lo que le molesta mucho a la ciudadanía, y es comprensible, son los cambios de uso de suelo ilegales… Naturalmente, la ciudadanía en ciertas zonas lo que no quiere es que haya cambios de uso de suelo repentinos. Y eso hay que respetarlo porque es una demanda ciudadana”.

Por eso, dijo, su gobierno ha planteado “el respeto al uso de suelo, la consulta ciudadana de los proyectos más grandes que pueden generar un problema con la ciudadanía. Y eso yo creo que es parte sustantiva de lo que la ciudadanía está esperando que se respete; el suelo de conservación, los servicios ambientales que presta”.

Después, siguió, hay “detalles del ordenamiento territorial, que a veces son temas académicos o que no necesariamente son del interés, no porque no estén interesados, sino que en general la mayor parte del interés de los ciudadanos y ciudadanas es el respeto a los usos de suelo”.

Eso, insistió, “es lo que hay que poner a consulta, más allá de un documento, si el 2.1 dice ‘que’ o no debe decir ‘que’ o si hay un coma, que hay observaciones que tienen que ver con eso. Hay demasiadas cosas en un documento tan grande cuando lo pones a consulta pública”.

En su edición 2408 que circula esta semana, Proceso publicó el reportaje “Omisiones de Sheinbaum: Una capital sin rumbo y sin reglas”, en el que asegura:

“Aunque la Constitución de la Ciudad de México de 2017 ordenó que en 2019 se publicaran el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, a fin de trazar el rumbo de la entidad para las próximas décadas, la jefa de Gobierno incumplió ese plazo y los siguientes que dispuso el Congreso local. Ahora está en manos de los diputados otra propuesta para modificar el plazo constitucional, pero es probable que Claudia Sheinbaum ya no realice el proceso si se embarca en su candidatura presidencial”.

El texto incluye las críticas de especialistas sobre la elaboración de ambos documentos y las fallas en el proceso de consulta pública del 3 de diciembre.