Martí Batres convoca a reunión con pobladores que mantienen bloqueo en Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobierno, Martí Batres, convocó a los pobladores de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, que mantienen un bloqueo desde hace una semana en rechazo a las obras hidráulicas, a reunirse este jueves para escuchar sus propuestas de solución al conflicto.

En conferencia, ofreció las oficinas de la dependencia en el Zócalo capitalino para la reunión o en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) como un punto neutro.

Con el propósito de continuar el diálogo, hacemos una nueva propuesta a quienes se encuentran bloqueando la Avenida Nuevo León: los convocamos a una reunión el día de hoy, a realizarse a partir de las 16:00 horas para conocer, analizar y valorar sus propuestas sobre las obras de drenaje y saneamiento, y el tratamiento de las aguas negras en la región”, dijo.

No obstante, desde ayer, los manifestantes dijeron que están abiertos al diálogo, pero con la condición de que éste sea en el mismo punto del bloqueo, en la avenida Nuevo León y Chapultepec, en San Gregorio.

Según Batres Guadarrama, el sábado 3, el gobierno capitalino propuso a los manifestantes hacer una “Consulta Indígena” para que fuera el pueblo que decidiera si las obras de drenaje continúan o se cancelan. No obstante, dijo que la comisión con la que hablaron rechazaron la propuesta.

Luego, subrayó: “Las obras se encuentran totalmente suspendidas en este momento como una muestra de voluntad del Gobierno de la Ciudad de México y como expresión de que no se impondrá ninguna obra por la fuerza, de que no se realizará ninguna obra en la que no esté de acuerdo el pueblo. En ese lugar no hay maquinaria, no hay trabajadores, no hay labores para continuar con tales trabajos, las obras están suspendidas, en tanto continúa el diálogo y se siguen analizando alternativas”.

Más tarde, en conferencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario dijo que las personas que están en el bloqueo ya recibieron la propuesta de manera directa y que están en espera de su respuesta.

Hasta las 14:10 horas, no se había recibido respuesta de los habitantes de San Gregorio, según la Secretaría de Gobierno.