Sandra Cuevas comparece ante una juez y acusa otra vez a Sheinbaum de persecución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda vez en menos de una semana, se aplazó la audiencia en la que se buscaría imputar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y otros servidores públicos, por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en agravio de dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); la nueva cita es el 14 de marzo.

Pero, a diferencia de la audiencia del jueves 24, esta vez la funcionaria sí compareció hoy ante la Jueza de la Unidad de Gestión Ocho del Reclusorio Norte, Emma Maruri Carballo, a quien le informó del cambio de abogado y le pidió tiempo para que éste conozca el contenido de la carpeta de investigación.

En entrevista con la prensa, Cuevas reiteró la acusación que ha hecho desde el pasado 11 de febrero, cuando presuntamente agredió a los dos policías auxiliares que la denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), luego de un operativo en contra del comercio ambulante en el Centro Histórico:

“Soy inocente y soy víctima de persecución política de parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum”. Y aseguró que con las pruebas que presentará ante la jueza, echará abajo el “montaje” del gobierno central armado en su contra.

La alcaldesa confió en que haya justicia y señaló algunas de las “declaraciones falsas” que hicieron los policías auxiliares que la denunciaron. Por ejemplo, que estuvieron “privados de su libertad por más de una hora”, cuando solo fueron 36 minutos, de acuerdo con un video que dice tener en su poder. También mencionó que los uniformados dijeron haber escuchado gritos y quisieron romper la puerta, cuando en el video se ve al uniformado sentado todo el tiempo; o bien, que salieron con ropa rota y golpeados, cuando en el video se ve que salen con toda tranquilidad, sin la ropa como dijeron.

“¿Porqué me esperé tanto en salir? Porque soy una sola persona defendiéndome de una mujer que es Claudia Sheinbaum Pardo quien utiliza todo el aparato de la ciudad”, afirmó.

Nueva cita, 14 de marzo: FGJCDMX

En un comunicado, la Fiscalía capitalina informó que, por segunda ocasión, fue diferida la audiencia inicial para formular imputación contra servidoras y servidores públicos, entre ellos la alcaldesa Sandra Cuevas, por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, ocurridos el pasado 11 de febrero, en agravio de dos mandos de la Policía Auxiliar.

Agregó que Cuevas hizo la “petición expresa” del aplazamiento, debido al cambio de su defensa. Ante ello, la juez de control fijó como nueva fecha de audiencia el próximo 14 de marzo.

La autoridad recordó que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto solicitó hace unos días audiencia inicial sin detenido para formular imputación. No obstante, ésta no se realizó el pasado jueves 24 de febrero como estaba previsto, “ya que la titular de la alcaldía Cuauhtémoc no se presentó al argumentar problemas de salud”. la nueva fecha fue este lunes 28 de febrero.

La FGJCDMX reiteró que desde el 24 de febrero hizo de conocimiento la carpeta de investigación a todas las partes, en particular a las defensas y asesorías jurídicas, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Y agregó que “desde el momento en que se recibió la denuncia se ha conducido en apego a la Ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales a fin de respetar el debido proceso, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido, no orden de aprehensión, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas”.

“Es un tema de justicia”: Sheinbaum

Cuestionada sobre el tema esta mañana, Sheinbaum Pardo reiteró que el caso es “un tema de justicia”, no de persecución política.

“Estos policías viven esta agresión –lo hemos dicho en otras ocasiones– y, de manera valiente, y además con el apoyo de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyando a sus propios policías, presentan la denuncia en el Ministerio Público; hablamos de policías de más de 20 años de servicio, presentan la denuncia y, es hoy el Tribunal Superior de Justicia quien tiene que tomar una decisión”, dijo.

Y agregó: “Por eso decimos que este es un tema de justicia, y la justicia tiene que determinar las consecuencias de esta situación”.