Comerciantes agreden a diputada Ana Villagrán afuera del Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada local del PAN, Ana Villagrán, denunció que fue víctima de golpes de parte de comerciantes que la mañana de este jueves se manifestaban afuera de la sede del Congreso de la Ciudad de México para exigir que los dejen vender en las calles de la exclusiva zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La agresión ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando intentó entrar al recinto de Donceles y Allende, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, pero se lo impidieron los manifestantes, algunos integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales. Paramédicos de una ambulancia llegaron para atenderla y le diagnosticaron que no tenía lesiones graves.

“Un grupo de manifestantes de Polanco me acaba de golpear afuera del @Congreso_CdMex. Me lastimaron costillas y tengo brazos lastimados. Jamás jamás jamás debemos llegar a niveles de violencia así. Logré entablar diálogo con ellos y así me dejaron salir. Yo iba a pasar asistencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un video que grabó minutos después, explicó que su intención era entrar al recinto, pasar lista de asistencia y retirarse a otro acto que tenía programado. Sin embargo, los manifestantes aglomerados no se lo permitieron y comenzaron a agredirla. Agregó que no tenía fracturas, pero sí lesiones en los brazos y musculares.

Villagrán detalló que quienes la atacaron eran, en su mayoría, mujeres y agregó: "De las manifestantes más agresivas que están al frente pues lo que querían era tumbarme para golpearme más y pues están molestas porque exigiendo un tema de Polanco, en Miguel Hidalgo. Lo que yo les dije es que tenemos que estar abiertos al diálogo y no permitir violencia".

Me acaban de revisar y no tengo las costillas fracturadas pero si recibí más de 10 puñetazos y tengo lastimados ambos brazos. La violencia y la polarización jamás será el camino en el @Congreso_CdMex. Veré si la uD83CuDFA5 del C5 captó lo ocurrido

La violencia JAMÁS sera el camino pic.twitter.com/01unaopIna — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) February 3, 2022

La denuncia de la legisladora tuvo repercusión casi inmediata, tanto de militantes panistas que la apoyaban y condenaban la violencia, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para decirle que se iban a comunicar directamente con ella para atender la denuncia.

En otro mensaje en sus redes sociales, la diputada panista agradeció públicamente también al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por “su pronta atención”; así como a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien dijo que le envió la ambulancia para que la atendieran.

Y cerró: “Ningún grupo social debería poder golpear a nadie solo porq (sic) va llegando a trabajar”.