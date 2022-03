En caso de Sandra Cuevas no hay persecución política: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó realizar una “persecución política” o “fabricar culpables” en el caso de la investigación contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida temporalmente, por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Ulises Lara, vocero de la FGJ local, aclaró que el Ministerio Público “no se ha retractado de ninguna acusación”; aunque entre los delitos imputados contra la funcionaria ya no está el de privación de la libertad que él mismo mencionó el 12 de febrero, un día después de que dos mandos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) denunciaron a Cuevas Nieves.

En un mensaje a medios, en el que no se permitieron preguntas de la prensa, Lara López confirmó la imputación contra Sandra Cuevas y otros tres servidores públicos de su administración, así como las cuatro medidas cautelares ordenadas por la jueza de control:

Suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa, como para otros tres servidores públicos imputados; prohibición para salir del país sin autorización; prohibición para acercarse, comunicarse o concurrir a donde pudieran presentarse las víctimas y obligación para presentarse a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.

El vocero de la FGJ local aseguró que, desde el momento en que recibió la denuncia, la Fiscalía “se ha conducido en apego a la Ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas”.

Aunque no mencionó el hecho de que no se incluyó el delito de privación de la libertad, afirmó: “el Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado, pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios, siendo en este caso, los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, por lo que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación”.

Luego, aseguró que la Fiscalía “ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes”, incluido el hacer del conocimiento la carpeta de investigación a todas las partes.

Ante las acusaciones de Sandra Cuevas de que el proceso en su contra es una “persecución política, el vocero de la FGJ enfatizó: “La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la Ley, tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Siguió: “Lo hemos dicho y lo reiteramos: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo”.

Y cerró: “La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y solamente las pruebas. Es la evidencia la que soporta la acusación”.