Sandra Cuevas acusa a Sheinbaum de buscar su destitución para que Morena recupere la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas acusó que la determinación de la jueza de control, Elba Maruri Carballo, de suspenderla tres días de sus funciones como alcaldesa de Cuauhtémoc, es “excesiva” y responde a la “persecución política orquestada” por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su contra.

En conferencia, realizada horas después de la audiencia en la que la autoridad le dictó cinco medidas cautelares –entre ellas, la suspensión temporal del cargo-, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, acusó que esa decisión fue un “montaje” y representa el inicio de la lucha política para quitarla de esa demarcación y recuperarla para el partido Morena.

La siguiente audiencia está programada para el jueves 17 a las 8 de la mañana en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Hasta entonces y si la jueza no determina otra medida, la alcaldía quedará a cargo de José Guadalupe Medina Romero, director General de Gobierno.

Flanqueada por los presidentes locales del PAN, Andrés Atayde, y del PRD, Nora Arias, la alcaldesa suspendida calificó de “excesiva” la orden de la jueza, aun cuando ella no ha realizado su declaración para defenderse de las acusaciones que dos mandos policiacos le hicieron el pasado 11 de febrero, después de una reunión realizada en la oficina de la alcaldía.

Sobre las declaraciones de los policías, aseguró que son falsas y que, igual que las de los testigos “declararon lo mismo, copiaron y pegaron”.

Acusó que la jueza “traía una línea directa ya sea de mandarme al reclusorio o lo que fue el día de hoy, interponer cinco medidas cautelares” y dijo que las acatará. No obstante, comentó que si la jueza “tiene un mínimo de duda” en la próxima audiencia, podría ordenarle prisión preventiva.

“Quieren recuperar la Cuauhtémoc”

En la conferencia, Sandra Cuevas aseguró que la “persecución política” que vive desde la jefatura de gobierno de la CDMX significa "la oportunidad de que, a través de una destitución, puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc".

Y alertó: "En lo que pasa el proceso y al final yo salga absuelta, ya ocurrieron tres años en donde Morena va a poder recuperar o tendría posibilidades de recuperar la alcaldía".

Sobre el supuesto “montaje”, aseguró: “Este gobierno es capaz de hacerlo porque los millones de pesos que representa para Claudia Sheinbaum la alcaldía Cuauhtémoc vale la pena destituir a una alcaldesa".

Como lo había dicho antes, Cuevas Nieves aseguró que esa lucha de la mandataria local en su contra se debe a que ella no se quiso sumar a las filas de Morena cuando, supuestamente, ésta la invitó.

“¿Qué sí va a lograr la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Va a lograr perder ser candidata a la Presidencia de la República porque no es posible que una mujer persiga a otra mujer… y utilice las instituciones y el poder que le da (el presidente) Andrés Manuel para querer acabar con una alcaldesa porque no me quise ir a Morena. Me lo propuso cuatro veces, aquí le voy a servir a la gente, no en Morena”, afirmó.