Gobierno de CDMX y Profeco vigilarán el precio de la gasolina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el procurador federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, anunciaron que trabajan en conjunto para vigilar diario que se regule el precio de las gasolinas en la Ciudad de México y se respete el subsidio de 100% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que determinó el gobierno federal.

Como ya lo había adelantado, la funcionaria explicó que diariamente, el C5 publicará en sus redes sociales Twitter y Facebook (@C5_CDMXy C5 CDMX) el listado de las gasolineras que venden el combustible más barato y aquellas que la ofertan más caro, de acuerdo con la captura de imagen que hagan las cámaras de videovigilancia.

IMPORTANTE ??? Te damos a conocer las 5 gasolineras más económicas y las 5 más caras de este día. Recuerda que el precio promedio de la gasolina es $22.19 para Magna y $24.17 para la Premium. pic.twitter.com/dIDhpUEUzO — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 15, 2022

El procurador dijo que el precio promedio de las gasolinas en la CDMX es de 22.07 pesos por litro en gasolina regular; 24.05 pesos en la Premium y 23.03 pesos en la Diésel, según los datos más recientes del 14 de marzo de 2022.

Detalló que, según lo que determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta semana las gasolinas y el diésel tienen un subsidio al 100% en el pago del IEPS. Se trata, dijo, de la primera vez que se aplica un subsidio de este impuesto en México.

Sheffield Padilla destacó el apoyo del gobierno capitalino para “empoderar a los consumidores y que no se pasen de rosca las gasolineras aquí en la Ciudad de México, porque esos 5, 6 pesos que se están ahorrando por no pagar el IEPS deben de llegar al bolsillo de los consumidores y no quedarse en los bolsillos de algún gasolinero”.

uD83DuDD34 #EnVivo | La gasolina que se vende en el país es una de las más baratas del mundo. En la Ciudad de México, @Profeco nos ayuda a controlar los precios, en apoyo a la economía popular. https://t.co/b33CxUNICW — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 15, 2022

Una clausura en la Anzures

Las autoridades informaron que, luego de realizar operativos de revisión en diversas gasolineras de la capital, fue clausurada una en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, por presentar irregularidades según la determinación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Profeco.

El titular de la Profeco dijo que ésta tuvo que inmovilizar las bombas, mientras que la CRE y la ASEA clausuraron la gasolinera por inconsistencias en sus estudios de impacto ambiental y consideraciones sobre normas de seguridad que no cumplían, así como no reportar sus precios.

Dijo que se le impuso una multa de 800 mil pesos y que tardará “varios meses” cerrada, mientras subsana las irregularidades.

El funcionario federal comentó que las gasolineras donde han detectado los precios más elevados de los combustibles se ubican en las colonias Polanco, Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y varias de la Cuauhtémoc.

Por último, invitó a los consumidores a utilizar la App de “Litro por Litro” de la Profeco, en la que se informa los precios que ofertan las gasolineras para identificar al mejor proveedor, así como las gasolineras sancionadas.