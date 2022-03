Sheinbaum niega “persecución política” contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que es “absolutamente falsa” la acusación que ayer hizo en su contra la alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de una supuesta “persecución política” de su parte y reiteró que el caso está “en manos de la justicia”.

En conferencia, pidió esperar a la definición de la situación jurídica de Cuevas Nieves –el próximo jueves 17- para determinar si es necesario realizar nuevas elecciones en la alcaldía. “Lo que establece la Constitución (de la CDMX) es que, si se cumplen, entiendo, 60 días que la persona está fuera del cargo antes de los primeros dos años de su gestión, tendría que haber nuevas elecciones”, adelantó.

Por lo pronto, dijo que su gobierno se coordinará con el encargado de despacho, José Guadalupe Medina Romero, director general de Gobierno, así como lo hace con los otros 15 alcaldes y alcaldesas.

Las declaraciones

Ayer, la jueza de control Elba Maruri Carballo dictó cinco medidas cautelares contra Sandra Cuevas, -entre ellas, la suspensión del cargo por tres días-, en seguimiento al proceso en el que se le imputaron los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Al salir de los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la alcaldesa impulsada por el PRD, PAN y PRI, acusó que todo el tema era un “montaje orquestado” por Sheinbaum Pardo para sacarla de la alcaldía Cuauhtémoc y que Morena recupere su gobierno.

Esta mañana, cuestionada al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró: “Es absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y los policías, a partir de ahí ellos presentan la denuncia y hoy está en manos de la justicia. Nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza”. Y agregó:

Ella tiene derecho a decir lo que ella piensa, el tema es que es un tema que hoy está en manos de la justicia y es ahí donde se tiene que determinar. Es una actuación de ella, que hace que los policías presenten una denuncia y sobre la denuncia, la Fiscalía lo presenta al Poder Judicial y el Poder Judicial es quien resuelve”.

Fue más clara: “En mi caso, ¿qué tengo que decir? Pues que está en manos de la justicia. No es un tema individual. No es un tema personal. No es un tema que tenga que ver con lo político. Es un tema esencialmente judicial”.

Respecto a la acusación de la aliancista, de que Sheinbaum influye en la decisión de la Fiscalía General de Justicia local y del Poder Judicial en su contra, la mandataria capitalina afirmó:

“Es absolutamente falso. Pero todo tiene un origen: el origen son los hechos que ella cometió, porque no es que no haya habido nada, sino que hubo un origen, hubo hechos que se cometieron y, a partir de ahí hubo una denuncia penal y luego una decisión de una jueza. Por eso yo digo que está en manos de la justicia. No es un tema que tenga que ver con el gobierno de la Ciudad, con la jefa de gobierno, con cualquier persona del gobierno de la Ciudad. Es un hecho original que lleva una denuncia penal y la decisión de un juez”.