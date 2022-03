Denunciarán a Sandra Cuevas por lanzar pelotas con billetes de 500 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, será denunciada de nuevo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ahora por su posible responsabilidad en el delito financiero, luego de que lanzó pelotas con billetes pegados de 500 pesos en la explanada de la demarcación, anunció el presidente de Morena en la capital, Tomás Pliego.

Cuestionada sobre el caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó: “Nunca, nunca había visto algo así. Son prácticas que no deberían de existir, no deberían de existir. La política hay que enaltecerla, el servicio público hay que enaltecerlo, no rebajarlo. Entonces, no, no me parece”.

En redes sociales Sandra Cuevas fue bautizada como #LadyPelotas con lo que se convirtió en tendencia.

Y es que, el pasado lunes 28, la alcaldesa en Cuauhtémoc –impulsada por el PRD, PAN y PRI- convocó a un mitin en la explanada de la alcaldía y, desde el balcón del primer piso, lanzó pelotas rojas que llevaban pegados billetes de 500 pesos.

El hecho ocurrió horas después de que la funcionaria se presentó en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a donde fue citada por la denuncia que interpusieron dos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su contra el pasado 11 de febrero por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Dos días después, este miércoles 2 de marzo, el presidente de Morena en la CDMX, Tomás Pliego, adelantó que presentará la denuncia contra Cuevas Nieves la próxima semana y agregó: "Ella va tener que responder de dónde salió ese dinero, de quién fue la idea y cuál fue el objeto o el propósito ante las autoridades competentes".

Anunció que también presentará una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por, presuntamente, violar la veda electoral en tiempos de la promoción de la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente morenista agregó que pedirá a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se investigue cuál es el origen del dinero que iba pegado en las pelotas.

Luego, afirmó que la nueva denuncia será la décima, entre las penales, administrativas y electorales, que Morena CDMX, diputados locales y concejales interpone contra Cuevas Nieves, entre ellas, la que pidió investigar los gastos por el acto suntuoso que organizó en el edificio de la alcaldía cuando tomó posesión, el pasado 1 de octubre de 2021.

“Es un asunto de justicia”: Sheinbaum

Cuestionada sobre el caso de las pelotas con billetes, Sheinbaum Pardo dijo que “no le parecía” ese hecho, pero que no quiere entrar en confrontación con Cuevas. Luego reiteró la postura que adoptó desde los hechos del 11 de febrero: “Ella tiene un asunto, ahí, con la justicia, y ella tiene que enfrentarlo”.

-¿Seguirá habiendo una relación institucional con la alcaldesa de Cuauhtémoc?

-Sí, y con los distintos temas que hay, siempre hay, nosotros no nos vamos a cerrar a nada.

Ante el actuar de la alcaldesa, Sheinbaum solo comentó: “La ciudadanía la va a valorar, eso es un asunto de la ciudadanía, y también de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc”.

Ayer en conferencia, Cuevas dijo que Sheinbaum envió al secretario de Gobierno, Martí Batres, para convencerla de unirse a Morena. al respecto, la mandataria local lo negó.

“No, nunca le invité. La he visto –a ella– creo que una vez en mi vida o dos veces en mi vida”, dijo, en referencia a la reunión que tuvo con todas las alcaldesas y alcaldes de la CDMX. “Platicamos, en su momento, de los temas del gobierno y del gobierno de la alcaldía, pero ella está enfrentando hoy un asunto de justicia”.