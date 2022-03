Caso de Sandra Cuevas es una muestra de que hay justicia en la CDMX: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El acuerdo reparatorio que logró la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con los policías que la acusaron de robo calificado, discriminación y abuso de autoridad “es una muestra de que hay justicia”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con ello, añadió, se demostró que el caso “no tenía nada qué ver con política” y, con tono de risa, dijo que quienes así lo plantearon “se van a quedar ahí con el silencio de nuevo”.

Así reaccionó la mandataria capitalina al ser cuestionada sobre el acuerdo reparatorio que, minutos antes de su acto público en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, fue anunciado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Primero, es una muestra de que hay justicia. Segundo, a todos aquellos que decían que era un tema de politización, que… bueno, ustedes los vieron, presidentes de partidos que decían que la jefa de gobierno estaba politizando, que cómo era posible que eso ocurriera en la Ciudad de México”, dijo.

Al revés, siguió: “La Ciudad de México ha mostrado que nadie por encima de la ley. Eso es lo que muestra la Fiscalía y eso es lo que muestra el Tribunal, independientemente de su cargo”.

Según Sheinbaum Pardo, el acuerdo “es la muestra de que no tenía nada que ver con política, sino que en realidad había víctimas y que había un delito que se había cometido”.

Recordó que la Fiscalía local ha planteado en otros casos el esquema de justicia restaurativa o reparatoria, pero en éste, añadió con tono de risa: “Es evidente de todo ese tema de la politización que se planteó, pues creo que se van a quedar ahí con el silencio de nuevo”.

-¿Qué mensaje les daría a diputados federales, locales, presidentes de partidos, como usted lo decía, incluso nacionales, pues la acusaban de una persecución política contra la alcaldesa?, le preguntó la prensa.

-Pues, a lo mejor, igual que la alcaldesa, también tendrían que ofrecer disculpas, contestó.

-¿A usted?

-Pues a la ciudadanía, al pueblo de México, al pueblo de la ciudad de México. No es un asunto personal, para mí no es un tema personal, pero sí tienen que ofrecer disculpas por sus palabras porque el día de hoy se demostró que no tenía nada, absolutamente nada que ver con un tema político, sino que era un asunto, como siempre lo dijimos, de justicia.