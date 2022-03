García Harfuch niega que policías de la CDMX participaran en el caso Topilejo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, negó que elementos de la dependencia a su cargo hayan participado en la desaparición de tres habitantes del municipio de Huitzilac, Morelos, y el homicidio de dos de ellos, cuyos cuerpos fueron hallados en una cueva en la zona de Parres, alcaldía Tlalpan, el fin de semana pasado.

“Nosotros no tenemos registrado, ni en nuestras bitácoras ni en archivos ni en ningún informe policial, que hayan sido entregado ningún detenido a personal de SSC”, aseguró en conferencia.

Cuestionado sobre el tema y la línea de investigación que sigue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de la presunta participación de servidores públicos en el caso, agregó: “Estamos convencidos de que no tenemos participación alguna en un delito de esta magnitud".

El jefe de la policía comentó que un día antes de la desaparición de las víctimas, alrededor de las 10 de la mañana, uniformados de la dependencia atendieron un llamado de pobladores de Topilejo y agregó:

“Siempre tenemos presencia nosotros de manera permanente. Lo que sí podemos confirmar es que un día antes, a las 10 de la mañana aproximadamente, subió personal de SSC y acudió a un llamado por parte de comuneros, pero eso es muy frecuente. Esta semana también tuvimos acciones allá con ellos, o sea, de manera permanente nosotros estamos en Topilejo. Pero eso es muy diferente a que hayan participado en un delito los compañeros”.

Luego, dijo que la SSC ha colaborado en lo que le ha pedido la FGJCDMX para continuar la investigación sobre la desaparición de los tres pobladores y el posterior hallazgo de dos de ellos sin vida y uno más, menor de edad, que está en herido en un hospital de la Ciudad de México.

Hutzilac y Topilejo, “problemas fuertes”

García Harfuch aseguró que existe un “problema fuerte entre comuneros de Huitzilac y de Topilejo”, presuntamente por la tala ilegal, asunto por el cual la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo instruyó “desde hace meses” para realizar mesas de atención con los pobladores de esa parte de la alcaldía Tlalpan.

“Los comuneros y la gente que nosotros estuvimos apoyando en Topilejo y que continuamos apoyando con mesas de vecinos y de diferentes personas, son gente que no son violenta, que están más bien cuidando sus bosques”, aclaró.

“Se instalaron mesas donde personalmente fui cada miércoles a Topilejo a hablar con ellos, realizamos distintos operativos con la Secretaría, con Guardia Nacional, con la Fiscalía General de Justicia haciendo recorridos y sobre todo, acudiendo a los llamados que ellos nos hacían cuando había lesionados por arma de fuego, etcétera”, añadió.

El funcionario comentó que no tienen detectado un grupo delincuencial en la zona, sino que “son grupos muy locales, pobladores de esa zona que, obviamente no todos, ciertas personas que hacen conductas ilícitas como talar montes, pero no lo tenemos como una organización criminal como tal”.