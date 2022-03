“Me disculpo, pero no reconozco los hechos”, dice Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Me disculpo, pero no reconozco los hechos”, dijo Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, afuera de los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en lo que fue el acto de disculpa incluido en el acuerdo reparatorio con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que la acusaron de robo calificado, discriminación y abuso de autoridad.

La funcionaria de oposición aseguró que, aun cuando con ese acto ya podría retomar este mismo jueves el cargo en la sede de la alcaldía, será hasta mañana viernes 25 cuando retome sus recorridos en colonias a las 5:30 de la mañana.

Después del medio día, Cuevas Nieves salió de los juzgados y se presentó ante las cámaras de fotografía y televisión que ya la esperaban tras la audiencia en la que se llegó al acuerdo reparatorio. Entonces, hizo lo que consideró una disculpa pública:

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos y toda la gente que ha confiado en mí, la Alianza (de alcaldías de oposición), me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo”, dijo con la mano derecha en el pecho.

Con voz pausada, siguió: “Me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros”.

La funcionaria aclaró que la estrategia jurídica de ofrecer un acuerdo reparatorio la decidieron ella y sus abogados “pensando en los más de 550 mil habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, así como en los más de 120 mil votos que me dieron de confianza el pasado 6 de junio”.

Enseguida, aclaró que dicha estrategia se debe entender “como una suspensión condicional del proceso, sin que yo acepte la responsabilidad. De hecho, en el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la palabra ‘probable’”.

Apoyada en la lectura de un documento, Sandra Cuevas enumeró los puntos del acuerdo y el plan de reparación del daño a los tres oficiales, a quienes el próximo lunes les deberá entregar 30 mil pesos a cada uno.

También mencionó la orden de tomar sesiones psicológicas y, aunque no dijo que serán por “manejo de ira”, mencionó que serán por tres meses. Ese dato es el que quedó asentado en el oficio del acuerdo y no el de seis meses que horas antes mencionó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara.

Respecto a la orden de no hablar de los hechos ocurridos el pasado 11 de febrero, Cuevas Nieves aclaró: “Ésta es la única declaración que yo voy a dar de lo que ocurrió. Es lo único que se me permite hablar por instrucciones del juez. Es la única vez que puedo hablar y durante seis meses yo no puedo hablar de los hechos”.

Luego, dijo que otra de las condiciones “es respetar a los policías, que eso lo he hecho siempre, he respetado los policías y lo seguiré haciendo”.

Por último, Sandra Cuevas dijo: “Si Dios nos lo permite, el día de mañana ya estaré trabajando en la alcaldía. Surte efectos a partir del día de hoy, pero a mí mañana me van a ver como todos los días a partir de las 5:30 de la mañana recorrer una colonia y seguirle dando resultados a la gente”.