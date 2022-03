Sheinbaum: Disculpa de Sandra Cuevas debe ser frente a víctimas, no ante medios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que las disculpas ofrecidas por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, deben ser ante las víctimas y no desde una banqueta con los medios de comunicación.

Sostuvo que el acuerdo de reparación de daños al que se comprometió la alcaldesa “parece una justicia chapucera” y no se están cumpliendo las condiciones.

Ayer, Sandra Cuevas salió del Reclusorio Norte bajo el compromiso de disculparse ante los policías que agredió y entregarles una cantidad de dinero.

Sin embargo, atajó a través de una entrevista a los medios: "Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, pero no acepto responsabilidad”.

Hoy, la jefa del gobierno capitalino declaró: “Entiendo que el juez está notificando al fiscal, me lo comentó hace un momento. Yo no considero que sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo. Eso parece una justicia chapucera, la verdad. En una banqueta y hablando frente a medios de comunicación”.

Precisó que una disculpa pública, como la que establece la Contraloría capitalina sobre un tema, “tiene que ser en un espacio especial, bajo un texto especial y tiene que haber reconocimiento”.

Sheinbaum indicó que la seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc está garantizada, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dejó de prestar el servicio de Policía Auxiliar a la alcaldía en donde había aproximadamente 139 uniformados.

