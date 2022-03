Policías agredidos por Sandra Cuevas no aceptan disculpa e interponen recurso de revocación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los dos policías agredidos por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, interpusieron un recurso de revocación del auto, ante la determinación de un juez que dio por cumplida la condición que le fue impuesta a Cuevas, informó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.

Mensaje a Medios del Vocero de la Fiscalía General de Justicia CDMX, Ulises Lara Lópezhttps://t.co/TmBU5O3YPh — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 26, 2022

Los policías argumentaron que la disculpa que ofreció la alcaldesa al exterior del Reclusorio Norte a medios de comunicación, no se acerca a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre, ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas.

Para los mandos policiales agraviados, las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación, no se acercan a una disculpa pública”, reveló.

“Una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales, violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un daño grave e irreparable”, aseguró Lara.

Toda disculpa pública, para ser inequívoca, requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente.

Los agraviados consideran que la servidora pública deberá ofrecer una disculpa con los lineamientos antes citados; de no ser así, cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional, y con ello que medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo, subsistan.

El vocero de la Fiscalía capitalina dio a conocer que el próximo martes 29 de marzo, el representante social expondrá ante las partes en una nueva audiencia de control que la disculpa pública no se dio en los términos establecidos, en los protocolos que al respecto señalan la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“No actuamos con criterios que no sean contrarios a procurar justicia, esta institución, como representante social procura justicia para las víctimas”, señaló.

El jueves pasado, Sandra Cuevas llegó a un acuerdo reparatorio con las víctimas, donde las condiciones para retomar sus funciones como alcaldesa era una disculpa pública, el pago de 30 mil pesos, así como someterse a un procedimiento psicológico.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos”, dijo la alcaldesa en Cuauhtémoc, afuera de los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en lo que fue el acto de disculpa incluido en el acuerdo reparatorio con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que la acusaron de robo calificado, discriminación y abuso de autoridad.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos y toda la gente que ha confiado en mí, la Alianza (de alcaldías de oposición), me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo”, dijo con la mano derecha en el pecho, ante las cámaras de fotografía y televisión que ya la esperaban tras la audiencia en la que se llegó al acuerdo reparatorio. La alcaldesa lo consideró una disculpa pública hacia las víctimas.