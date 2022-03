Sandra Cuevas debe seguir los protocolos para la disculpa pública: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, debería seguir los protocolos que marcan la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y su homóloga nacional (CNDH) para ofrecer una disculpa pública a los tres policías que la acusaron de robo calificado, discriminación y abuso de autoridad.

El equipo de Comunicación Social de la alcaldía Cuauhtémoc informó que Cuevas Nieves acudirá este martes 29 a una audiencia en el Juzgado localizado en el Reclusorio Norte a las 9 horas. La asistencia será, luego de que el sábado pasado se informó que los uniformados presuntamente agredidos no aceptaron la “disculpa” que la aliancista hizo el jueves pasado, debido a que no lo hizo frente a ellos y no los mencionó por sus nombres ni cargos. Ese día, ella dijo: “Me disculpo, pero no reconozco los hechos”.

Cuestionada al respecto este lunes, Sheinbaum Pardo consideró: “Hemos visto, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el protocolo que debe seguir una disculpa pública, es un protocolo. De igual manera, en otros casos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando hay un caso de disculpa pública, también requiere un protocolo, pero sobre todo, lo más importante es que sea frente a las víctimas”.

La mandataria local agregó: “Mi punto de vista es que una disculpa pública tiene que ver con un protocolo y, sobre todo, un reconocimiento y el hablarles a las víctimas; y eso es lo que, desde mi punto de vista, el juez está pidiendo nuevamente que se realice”.

Ante la pregunta de que si ofrecería el espacio de sus conferencias de prensa a Sandra Cuevas para realizar la disculpa pública, la morenista desvió el tema: “No es un asunto del espacio, es un asunto de asumir la responsabilidad de una disculpa pública frente a quien recibió las agresiones”.