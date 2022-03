Derechos Humanos revisa el llenado de extintores para la marcha por el 8M

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) observa el llenado de los extintores de incendios que llevarán las policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante el operativo por la marcha del martes 8 por el Día Internacional de la Mujer, informó Nashieli Ramírez, presidenta del organismo.

En entrevista con Proceso, agregó que ya se alistan 100 observadoras de la Comisión para hacer presencia a lo largo del recorrido que realizarán los diversos contingentes desde distintos puntos de partida hacia el Zócalo capitalino.

La ombudsperson capitalina explica que la observación del llenado de los extintores de incendio se realiza este año, luego de que en la marcha del 2021 abundaron las denuncias de que las uniformadas lanzaron gas picante desde los extintores contra las manifestantes que protagonizaron actos violentos en el Zócalo capitalino.

“En las últimas reuniones que hemos tenido con el gobierno, ellos están en la lógica del tipo de contención usando los extintores. Ha habido la discusión y nosotros estamos yendo como observadores de la carga con gas de extintores”, asegura.

La ombudsperson capitalina comenta que en esas reuniones con la autoridad se definió que no habría fuerza policiaca durante el trayecto de los contingentes si no es necesario, únicamente hasta el Zócalo. No obstante, en la reunión del viernes 4 por la tarde, esa posibilidad se esfumó, pues quedó confirmado que las integrantes del Agrupamiento Ateneas sí encausarán la marcha, en particular, en los contingentes que se tornen violentos.

Diversa y más numerosa

Según Nashieli Ramírez, la marcha del próximo 8 de marzo será “muy diversa” por los nuevos frentes que participarán, así como por los puntos desde donde partirán hacia el Zócalo capitalino, además de que se espera que sea más numerosa que la de hace un año.

“Sí creo que no llegará a los niveles que tuvimos en el 2020, pero sí va a superar lo que vimos el año pasado; es decir, no será tan chiquita como la del como 2021”, afirma.

De acuerdo con el seguimiento a las convocatorias que ya se han hecho públicas, dice que la marcha del próximo martes tendrá nuevos frentes, entre ellos, el de “mujeres contra la violencia vicaria”, es decir, “cuando utilizas la violencia contra un tercero dentro de la familia para violentar al otro; por ejemplo, en mujeres que usan a los hijos para violentar a las mujeres”.

También habrá mayor presencia de grupos transgénero y de maternidades feministas; incluso, se prevé que haya más niños y niñas que marchen con estos contingentes.

Y, como en otros años, también se espera que haya grupos “de acción directa”; es decir, los que protagonizan acciones violentas. “Van a estar en la misma lógica, aunque no haya casos más visibles” de violencia de género.

La diversidad en la próxima marcha, según la titular de la CDHCM, también se verá en los diferentes puntos desde donde saldrán contingentes y colectivas, entre ellos: la glorieta del Ángel de Independencia, la Estela de Luz, el Monumento a la Revolución, el Museo de la Memoria y la Tolerancia y la Antimonumenta contra los feminicidios.

Las concentraciones comenzarán desde las 12 y hasta las 14 horas, cuando los últimos contingentes se enfilarán hacia el Zócalo capitalino.