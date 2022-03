En el 8M no vamos a reprimir, pero sí se va a contener: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el operativo policiaco que se desarrollará este martes 8, por la marcha del Día Internacional de la Mujer, “no vamos a reprimir, eso que quede muy claro, pero sí se va a contener”, advirtió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia, recordó que habrá 3 mil 100 policías mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que garantizarán la protección de las manifestantes y de la población en general. No obstante, comentó que, si es necesario, aplicarán estrategias para encauzar a los grupos generadores de violencia.

“Muchas veces, la policía de la ciudad lo que hace es encauzar de una manera abierta. ¿Qué es lo que ocurre cuando se encauza? Ayer lo explicaban nuestras compañeras: cuando estos grupos llevan bombas molotov, por ejemplo, lo que se hace es encauzarlas y pedirles frente a la Comisión de Derechos Humanos que entreguen sus herramientas peligrosas, el uso de estos equipos, que entreguen sus bombas molotov. Y se les dice que, si las entregan, se les va a dejar marchar y seguir adelante”, explicó.

La mandataria local afirmó que en estas acciones “siempre está, siempre, siempre, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, sí se espera esta circunstancia y se va a actuar sin represión, pero conteniendo esta situación”.

Como lo ha dicho en otras ocasiones, aseguró que su gobierno no está de acuerdo ni justifica la violencia que se ha visto en algunas manifestaciones y argumentó:

“El Gobierno de la Ciudad ha estado con las puertas abiertas; tenemos una política para erradicar la violencia de género; tenemos, quizá, la fiscal más feminista de todo el país que ha hecho un excelente trabajo en la detención de feminicidas; una política desde la Secretaría de las Mujeres para atender a las mujeres y evitar la violencia feminicida”.

Así, dijo, “hay diálogo, hay puertas abiertas. Entonces, para nosotros, la violencia no se combate con la violencia, no estamos de acuerdo con ello; es más, la violencia es machista, si lo quieren poner así, la violencia no tiene que ver con los Derechos de las Mujeres. Entonces, no está justificada la violencia”.

Incluso cuestionó a aquellos que quieren justificar la violencia: “¿cómo es que en otros casos condenan la violencia y en estos casos no condenan la violencia?”.

De paso, recordó que las policías “lo único que llevan son sus propios escudos, su protección personal y extinguidores”, de cuyo llenado se hizo una demostración en días pasados, para garantizar que se hace con gas para apagar incendios y con otro material.

“¿Por qué llevan extinguidores? Porque ustedes han visto cómo inclusive intentan quemarlas, utilizan hasta sopletes contra nuestras compañeras. Entonces, por eso llevan extinguidores y sus propios escudos y cascos para poderse proteger”, afirmó.

La morenista resaltó que el gobierno ha tenido reuniones con “muchísimos colectivos de mujeres que marchan, con quienes desean hacer estas reuniones se han abierto todas las puertas”; incluso, hasta se realizó un conversatorio entre activistas y mujeres policías.

“Las propias mujeres policías mencionaron ante estas mujeres cómo ellas también sufren violencia en su vida cotidiana y cómo, desde el Gobierno de la Ciudad, también se les está protegiendo a las mujeres policías”, dijo.

Resaltó también la “comunicación permanente” con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y asociaciones civiles como Marabunta, quienes intentan dialogar con los manifestantes.

Vallas no generan violencia

Sheinbaum Pardo explicó la razón de colocar vallas metálicas alrededor de edificios y monumentos históricos desde el pasado viernes:

“Dicen que ¿por qué ponemos vallas en los monumentos históricos? ¿Que si poner vallas no significa generar violencia? No, es todo lo contrario; como vienen grupos violentos, se ponen vallas porque nuestra obligación como gobierno de la ciudad también es resguardar los monumentos históricos”.

Sobre las demandas de la marcha por el “8M”, la jefa de gobierno aseguró que “siempre va a haber nuestro apoyo a todas las mujeres, jóvenes, niñas, adultas, todo nuestro apoyo a las mujeres que sufren violencia; toda nuestra política y nuestra solidaridad, y nuestros brazos abiertos y siempre les vamos a decir: No están solas, porque aquí hay un gobierno que las acompaña”.

Durante la conferencia, un reportero se refirió como “feminazis” a las manifestantes que actúan con violencia, a lo que Claudia Sheinbaum, aclaró: “bueno, el nombre lo pusiste tú, no lo puse yo”.