Sheinbaum y su gabinete refrendan compromiso de "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, el gabinete de gobierno y la mandataria local, Claudia Sheinbaum, refrendaron su compromiso de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” en lo que resta de la actual administración en la Ciudad de México.

Tras los resultados de la consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada ayer, la morenista abrió su conferencia matutina este lunes visiblemente sonriente y acompañada de casi todo su gabinete central reunido en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ahí, explicó:

“Le pedí al gabinete que estuviera aquí conmigo, a todo el gabinete, porque es nuestro refrendo, nuestro compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando activamente y arduamente por los habitantes de la ciudad. Nuestro compromiso como siempre de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y estar siempre cerca de la ciudadanía, particularmente de los que menos tienen en nuestra ciudad”.

Al enlistar los compromisos que tiene pendiente su administración a poco más de dos años de que termine, la morenista dijo que el mensaje de ella y su equipo de trabajo para la ciudadanía es “que estamos dedicados a servir al pueblo, somos servidores públicos, ser servidor público significa servir al pueblo”.

Y, emulando las palabras de su mentor político, agregó: “Nuestra máxima es: no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Y, sobre todo, nuestra orientación es a trabajar de la mano de los que menos tienen en esta ciudad, disminuir las grandes desigualdades y ampliar los grandes derechos en la ciudad”.

Ese, insistió, “es el compromiso mío y de todos los que participamos en este gobierno, que somos parte de esta transformación de la vida pública de México que hoy se refrenda en la votación del día de ayer”.

Sheinbaum recordó las acciones que, en diciembre pasado se comprometió a realizar para este 2022, relacionadas con las instituciones de educación, mejoras en el sistema de salud, diversos trabajos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y otros medios de transporte; obras públicas y ambientales, proyectos culturales y de turismo.

Tras enumerar las acciones pendientes, la mandataria local reiteró: “Nuestro compromiso, de todos los secretarios y secretarias, de seguir trabajando todos los días, y nuestro compromiso con este proyecto que encabeza el presidente de la República de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

En la conferencia tampoco estuvo presente el director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, área que depende directamente de la Jefatura de Gobierno.