Sheinbaum presume que en el Metro de la CDMX “prácticamente no hay una revisión a los usuarios”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Metro de la Ciudad de México “prácticamente no hay una revisión a los usuarios”, pues no se ha presentado una situación como la de esta mañana en el Metro de Nueva York, Estados Unidos, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia, se refirió al tiroteo que dejó al menos 16 personas heridas en una estación en la zona de Brooklyn: “Lamentamos, por cierto, lo que ocurrió en Nueva York. Toda nuestra solidaridad y apoyo desde la Ciudad a los habitantes de Nueva York”.

Sheinbaum fue cuestionada sobre la operación de los detectores de metal que hace años fueron colocados en la entrada de algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro para evitar asaltos a mano armada, a lo que contestó:

Prácticamente no hay una revisión a los usuarios… no hay revisiones especiales y no se ha presentado una situación de este tipo. Evidentemente, es una circunstancia distinta la de la Ciudad de México”.