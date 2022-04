Lanzan en CDMX el plan Constructores de Paz para disminuir la violencia entre jóvenes. Así operará

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México están entre los 50 municipios prioritarios del país, por su nivel delictivo, donde comenzará la estrategia Constructores de Paz para disminuir los índices de violencia entre los jóvenes.

Dicha estrategia consiste en buscar “casa por casa” a 15 mil jóvenes de esas demarcaciones para incorporarlos al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” con una beca de 5 mil 258 pesos al mes y la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cambio de que no se dejen coptar por bandas criminales y mejorar su calidad de vida.

El nuevo programa se echará a andar en la CDMX con brigadistas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” del gobierno federal y de “Barrio Adentro” y del Instituto de la Juventud, del capitalino.

En el llamado “Parque de Justicia Social” en la colonia Casas Alemán, alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, añadió que los brigadistas recorrerán las colonias con mayor índice delictivo para alejar a los jóvenes de la violencia, ofrecerles acceso a empleos, fomentar acciones para mejorar su calidad de vida y atender sus necesidades.

“Si logramos buscarlos, convencerlos, acercarlos y decirles ‘La opción no es la violencia, la opción es el trabajo, el estudio y una vida distinta, una identidad distinta que no sea la identidad de la violencia, sino la identidad de la paz’, entonces no solo estamos rescatando a nuestros jóvenes, estamos rescatando a nuestra sociedad, estamos rescatando a México”, dijo Sheinbaum.

Junto con las secretarias @rosaicela_ y @LuisaAlcalde, damos inicio a la estrategia Constructores de Paz. Recorreremos colonias con mayor índice delictivo para alejar a l@s jóvenes de la violencia y construir futuro https://t.co/xgJAoKFmIk — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 20, 2022

Al referirse a los brigadistas, la morenista comentó: “Cada uno de ustedes tiene que ir a encontrar a esos jóvenes. Imagínense, jóvenes buscando a jóvenes, dándoles una opción de vida, diciéndoles: ‘La opción de vida no es la violencia, no es la banda, no es un arma, no es un cuchillo, no es la violencia, no es la droga’”.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, comentó que en la estrategia también se invitará “de manera inmediata”, a los jóvenes y a los centros de trabajo de los barrios, comunidades, pueblos y colonias con altos índices de violencia, a visitar los Módulos Móviles para inscribirse en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Las Brigadas de ´Constructores de Paz´ recorrerán colonias, barrios y pueblos desde los gobiernos donde en el pasado no llegaban; se conocerán a sus familias y se les ofrecerán oportunidades para que mejoren su nivel de vida y su seguridad, mediante acciones y programas coordinadas por los tres órdenes de gobierno, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y también, en este caso, el gobierno delegacional”, dijo.

La idea, subrayó, es “quitarles el caldo de cultivo a las células criminales que jalan a nuestros jóvenes”.

Sheinbaum, acompañada por Luisa Alcalde y Rosa Icela Rodríguez. Foto: Eduardo Miranda

Las colonias prioritarias

Las colonias que visitarán los brigadistas son las siguientes:

-Alcaldía Gustavo A. Madero: La Candelaria Ticomán, Ampliación Providencia, Magdalena de las Salinas, Benito Juárez, Nueva Atzacoalco, San Bartolo Atepehuacan, Ampliación Casas Alemán, Gabriel Hernández, Loma de la Palma y Camino a San Juan de Aragón.

-Cuauhtémoc: Guerrero, Buenavista y Santa María la Ribera, Morelos, Centro, Atlampa, Peralvillo, Juárez, Doctores, Obrera y Buenos Aires.

-Iztapalapa: Ejército de Oriente, Chinampac de Juárez, Santa Martha Acatitla, Ejército de Agua Prieta, Renovación, Santa Cruz Meyehualco y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, así como en Consejo Agrarista, Lomas de San Lorenzo, Puente Blanco, Cerro de la Estrella, José López Portillo, Escuadrón 201 y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha atendido en tres años de operación a 2 millones 227 mil jóvenes. Y adelantó que “ya se está muy cerca de cumplir la meta presidencial de beneficiar a 2.3 millones de jóvenes”

Tan solo en a CDMX han sido beneficiados 93 mil jóvenes en ese lapso y para 2022 se espera llegar a 15 mil más.